Stijn Brouns verlaat zijn Theaterschool en het land “School blijft bestaan en ik volg op afstand”



Sabine Van Damme

17 juni 2019

18u16 12 Gent Stijn Brouns (38) zet een stap terug. Hij is niet langer directeur van zijn eigen Theater- en Filminstituut Brouns, die hij in 2008 stichtte samen met Jenny Tanghe. “Het gaat fysiek niet meer”, zegt hij. “Ik emigreer naar Spanje, en ga daar in de vastgoedsector werken. Al laat ik de school niet los. Ik volg en steun op afstand, maar zal niet langer het gezicht zijn.”

38 en het fysiek niet meer aankunnen. “Ik heb blijkbaar een zwak gestel, en ben de laatste jaren meermaals zwaar ziek geweest”, zegt Stijn. “Als ik aan dit tempo doorwerk, maak ik mezelf kapot. Dus verhuis ik naar het Zuiden van Spanje, begin juli al, waar ik in de vastgoedsector ga werken. Ook een intensieve job, maar het werkritme in Spanje is sowieso anders.”

“De Theaterschool blijft – voor alle duidelijkheid – verder bestaan. Actrice Veerle Luts (50) en Liesbeth Mulkers (26) nemen over. Zij vormen een ideale tandem. Ik verdwijn van de voorgrond, maar voor de rest verandert er niks, niet de naam, niet de visie, niks. Niet spelen, maar zijn. Het motto dat mijn grote voorbeeld Jenny Tanghe me bijbracht. Ik blijf trouwens ook eigenaar en patenthouder. De school staat sterk, het is een goed concept, ondanks alle tegenwerking die er op alle niveaus is geweest. Ik weet niet waarom, maar de vorige schepen van cultuur, Annelies Storms, heeft mij 6 jaar lang tegengewerkt. Subsidieaanvragen, aanvragen voor een gebouw, mijn dossiers verdwenen consequent naar de onderkant van de stapel. Natuurlijk weegt dat. Maar ik geef niet op. Ook uit het buitenland zal ik de school blijven volgen en steunen. Ik zal quasi maandelijks overvliegen om een bezoekje te brengen, de examens te volgen, en meer. Theater blijft mijn grote liefde.”

Stijn verdwijnt overigens niet volledig uit Gent. “In september start ik een serviceclub voor jongeren, met een Vlaams nationale inslag. Flemish Boys Club zal die heten, en we gaan fondsen werven voor Vlaamse goede doelen. Want ja, ik ben Vlaams nationalistisch, en ik schaam mij daar niet voor. Ik heb een links hart en een rechts brein. En politiek heeft mij altijd enorm geboeid. Daarom kom ik over 4 jaar terug naar België, en dan ga ik in de politiek, op nationaal niveau, bij een nieuw te vormen Volksunie waarvan nu al de fundamenten worden gelegd.”

Maar dus eerst Spanje. “In de streek van Alicante ga ik vastgoed verkopen, en ik ga daarvoor samenwerken met het advocatenkantoor Link Inc Gesoria, met Vlaamse advocaten dus. Zo kunnen Vlamingen met een gerust hart en in hun eigen taal een eigendom in Spanje verwerven. Daarnaast ga ik ook boeken schrijven, politiek, een biografie, en moderne reisgidsen. Plannen genoeg dus. En ja, natuurlijk ga ik mijn stad missen, en de mensen hier ook. Maar wat ik hier mis, hoop ik daar te vinden. Een vorm van mildheid onder elkaar, van minzaam zijn, van elkaar helpen in plaats van te bestrijden. Zeker in de culturele sector had ik dat verwacht, maar het blijkt helemaal anders te zijn. Dat heeft mij als mens ontgoocheld. Anton Coghen noemt mij kinderlijk naïef op dat vlak, en misschien heeft hij wel gelijk.”