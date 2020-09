Stijn Brouns verkoopt zijn Theaterschool: “Als ik mijn zaak in Spanje wil redden, moet ik verkopen. Hoe vreselijk erg ik dat ook vind” Sabine Van Damme

14u32 2 Gent Hij heeft er zijn hart en ziel in gelegd, het is zijn kind, en toch verkoopt Stijn Brouns zijn Theater- en Filminstituut. Uit noodzaak. Brouns emigreerde ruim een jaar geleden naar Spanje om er een vastgoedkantoor op te starten. De Theaterschool liet hij achter in handen van een directie, maar hij behield wel een nauw contact en bleef eigenaar. Tot nu dus. “Als ik mijn zaak in Spanje wil redden, moet ik verkopen, hoe vreselijk erg ik dat ook vind.”

De Theaterschool draait nog op volle toeren, de examens zijn live afgenomen, de nieuwe inschrijvingen stromen binnen. De school is verlost van een eigen pand waaraan veel kosten waren verbonden en huurt nu. In het docententeam zitten onder meer Anton Cogen, Peter Van Asbroeck, Lieven Debrauwer, Viv Van Dingenen en Veerle Luts, en ook de geest van Jenny Tanghe waart er nog steeds rond. Het is naar haar visie dat de school 12 jaar geleden werd gesticht. Op steun van de stad hebben Stijn Brouns en zijn school nooit echt kunnen rekenen, maar Brouns zette altijd koppig door, en zijn school staat er vandaag wel.

Toch verhuisde Brouns vorig jaar naar Spanje, vooral vanwege gezondheidsproblemen. Brouns behield wel de regie van de school, maar liet de dagelijkse leiding over aan Veerle Luts en Sophie Drye. Voor examens en andere belangrijke mijlpalen vloog hij over naar Gent. Het komt dan ook als een verrassing dat hij zijn school nu verkoopt.

Economische ramp

“Ik kan niet anders”, zucht hij. “Corona heeft van Spanje een puinhoop gemaakt. Hier wonen heel veel Belgen, ook veel Gentenaars, maar niemand weet nog van welk hout pijlen maken. De Belgische overheid heeft Spanje rood ingekleurd op de coronakaart, waardoor er geen landgenoten meer naar Spanje komen. Dat is een toeristische, en dus ook een economische ramp. Heel wat landgenoten vluchten gewoon weg, ze kunnen niet anders. Ook de Spanjaarden kunnen er niet om lachen. De Belgen werden hier altijd op handen gedragen, nu niet meer. Maar terugkeren naar België zie ik niet zitten. Terugkeren naar mijn geboortestad doe ik graag, als bezoeker, maar er terug komen wonen wil ik niet. Alleen ligt mijn vastgoedproject hier al maanden gewoon stil. Om te overleven, kan ik niet anders dan mijn Theaterschool te koop zetten.”

School blijft doorwerken

Brouns vertelt het met een krop in de keel, en is ook niet van plan zijn school aan de eerste de beste te verpatsen. “Het gaat mij niet per se om het geld, al moet men nu ook niet afkomen met een onnozel bod”, zegt hij. “Het belangrijkste is dat de school in handen komt van een normale, betrouwbare eigenaar, die het beste met het project voorheeft. De school is gezond, het is een lopend project dat echt wel waarde heeft in de culturele wereld. Dat wil ik niet laten verkwanselen. Er zijn geen schulden, geen leningen en een transparante boekhouding. De naam Brouns verkoop ik mee, het zou stom zijn die te veranderen. Ook het patent op de naam Jenny Tanghe wordt mee verkocht, net als het volledige adressenbestand. En voor alle duidelijkheid: tot er een overnemer is, blijft de school gewoon bestaan en doorwerken.”

Of hij in de toekomst een gelijkaardige school in Spanje opricht, weet hij nog niet. De vraag is er wel. Maar Brouns wil nu eerst – zoals zovelen – de coronacrisis overleven. Een nieuw bedrijf staat wel op de planning.

Wie interesse heeft om de school te kopen, kan Stijn Brouns contacteren via info@stijnbrouns.be of via zijn Facebookpagina.