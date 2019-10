Stijn (41) schrijft boek over revalidatie na levensbedreigend ongeval: “Meerwaarde halen uit extreme pechsituatie” Yannick De Spiegeleir

04 oktober 2019

06u00 0 Gent Leerkracht Stijn Geerinck werd twee jaar geleden door een dronken automobiliste van zijn fiets gemaaid. Maanden hing zijn leven aan een zijden draadje. Ondanks zijn geringe kans op volledig herstel staat Stijn sinds vorig schooljaar weer voor zijn klas op GO! Campus Impuls in Oostakker. In zijn pas verschenen boek ‘Tussen hoop en hersenletsel’ blikt hij terug op een loodzwaar herstelproces.

Het noodlot sloeg voor Stijn toe op een lenteavond eind mei 2017. Na een avondje uit met een vriend in Gent fietste hij terug naar huis in Evergem. Op enkele straten van zijn woning werd hij aangereden door een dronken autobestuurster. De klap moet enorm geweest zijn. Om de druk op zijn hersenen te verminderen, werd zijn schedeldak drie maanden verwijderd. Hij onderging tien chirurgische ingrepen, waarvan 4 levensbedreigende. De dokters bereidden zijn vrouw en twee dochters, toen 8 en 10 jaar oud, voor op het ergste. Als hij het al zou overleven, was dat als hulpbehoevende met een mentale beperking. Het mag dan ook een wonder heten dat de leerkracht levensbeschouwing vorig schooljaar terugkeerde voor de klas op GO! Campus Impuls in Oostakker waar hij zedenleer geeft aan jongeren met autisme. Ondanks zijn onverwachte herstel moet hij voortaan wel door het leven met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het bewoog Stijn ertoe om in zijn pen te kruipen: tussen ‘Hoop en Hersenletsel’ is het resultaat dat deze week van de persen rolde.

Hoe kijk je vandaag terug op het ongeval dat je leven veranderde? Koester je nog wrok tegenover de dronken dader?

“Wraakgevoelens zijn voor mij nooit aan de orde geweest. Ik heb tot op vandaag geen persoonlijk contact gehad met die persoon, maar ik heb er ook nooit nood aan gehad. Van in het begin van mijn revalidatieproces heb ik mij op positieve zaken proberen focussen. Iemand anders iets verwijten, levert mij niks op. Ik wilde vooral terug de oude worden voor mijn vrouw en dochters. Voor hen was dit een even zware beproeving als voor mij. Mijn vrouw wist niet of ze ooit nog dezelfde man zou terugkrijgen. Mijn dochters gaan niet mee naar de boekvoorstelling in het revalidatiecentrum van het UZ Gent omdat de herinneringen aan die plaats nog te moeilijk zijn.”

Wat was voor jou de aanleiding om een boek te schrijven over je revalidatie?

“In de eerste plaats was het schrijfproces voor mij therapeutisch. Taal is voor mij een middel dat ik kan inzetten tegen beperkingen. Daarnaast wil ik met mijn verhaal andere mensen inspireren die aankijken tegen een zware revalidatie en de fysieke en mentale, maar ook financiële uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ik heb mij lang afgevraagd of het kon, maar ergens wilde ik een meerwaarde halen uit die extreem ‘banale’ pechsituatie die mij is overkomen.”

Ik wil met mijn verhaal andere mensen inspireren die aankijken tegen een zware revalidatie Stijn Geerinck

Hoe belangrijk is het voor jou dat je terug voor de klas staat?

“Het betekent heel veel voor mij. Ik heb altijd graag les gegeven. Ik haal zingeving uit mijn job. In het revalidatiecentrum van het UZ Gent, waar ik eigenlijk een jaar ‘gewoond’ heb, maakte ik al lesvoorbereidingen om mijzelf voor te bereiden op mijn terugkeer naar het klaslokaal (lacht). Dankzij de begeleiding van de school en het UZ kan ik op elk moment aangeven als het even te lastig is.”

Je gezicht draagt nog altijd de sporen van het ongeval. Had je geen schrik voor de reacties van de leerlingen?

“De leerlingen waren zeer warm en begripvol bij mijn terugkeer. Er was één jongeman die zichzelf niet goed wist een houding te geven. Hij sprak me aan als ‘The man with the deformed face’. Uiteraard was dat even slikken, maar ik heb toen meteen een klik gemaakt in mijn hoofd. Ik dacht aan de plastische chirurgie die me nog te wachten stond en ik dacht bij mezelf ‘straks ben ik de man met de reformed face’. ‘Zorgvuldig’ optimisme, zo noem ik het zelf, is voor mij een levenshouding geworden. Pas op, ik ben een realist, geen naïeveling, maar ik ben streng in mijn keuzes: ik probeer altijd de positieve kant van iets te bekijken, zonder mijzelf blaasjes wijs te maken. Sinds het ongeval ben ik bijvoorbeeld vatbaar voor epilepsieaanvallen, maar door te stoppen met alcohol te drinken, kan ik het risico op een aanval verminderen. Daarom raak ik geen druppel meer aan.”

Het ongeval veroorzaakte bij jou een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wat zijn de gevolgen daarvan?

“Het zorgt ervoor dat ik sneller vermoeid ben, moeilijker met tijdsdruk om kan en sneller prikkelbaar loop. Het lastige aan een niet-aangeboren hersenletsel is bovendien dat je het niet van iemands gezicht kan aflezen dat hij het heeft. Ergens heb ik dus geluk met mijn gezicht (lacht). Al blijft het zwaar om te dragen. Vroeger had ik een talent voor nonchalance en om mijn hoofd leeg te maken, nu maalt er constant een gedachtestroom door mijn hoofd van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ik heb er een eigen zinnetje voor uitgevonden: ‘Elke ochtend lijkt het Noorden te zwerven en staat de tijd onder druk.”

Tussen hoop en herstel is verschenen bij Garant-uitgevers. Bestellen kan via info@garant.be. Over twee weken is het boek ook beschikbaar in boekhandels en via bol.com. Op zondag 15 oktober stelt Stijn zijn boek voor in het revalidatiecentrum van het UZ Gent op een infoavond van de NAH-Liga. Graag inschrijven via weekvanNAH@uzgent.be. Meer informatie op de Facebookpagina ‘Tussen hoop en hersenletsel’.