Stijging van aantal studenten in studierichtingen rond gezondheid bij Odisee Hogeschool Wietske Vos

10 september 2020

16u07 32 Gent Net als Net als HOGENT noteert ook Odisee Hogeschool een stijging van het aantal inschrijvingen bij studierichtingen rond gezondheid. Vooral verpleegkunde en biomedische laboratoriumtechnologie doen het goed.

Bij Odisee Hogeschool zitten de opleidingen onder de cluster ‘health’ in de lift. “Het academiejaar is nog niet gestart, dus we zijn hier nog voorzichtig in, maar er tekent zich inderdaad een tendens af”, aldus Els Pollet, woordvoerder van Odisee. “Campus Sint-Niklaas ziet het aantal ingeschreven studenten verpleegkunde stijgen, op Technologiecampus Gent is die stijging vooral merkbaar bij het aantal studenten biomedische laboratoriumtechnologie.”

Volgens Pollet is die toename zeker te linken aan de actuele aandacht voor Covid-19 in de media. “Studenten medische of farmaceutische & biomedische laboratoriumtechnologie gaan na hun studies aan de slag in laboratoria waar stalen geanalyseerd worden op virussen, of waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van vaccins. 95% van deze studenten heeft 3 maanden na het afstuderen een job.”

Drie lesformats

Ondertussen heeft Odisee Hogeschool ook een aantal maatregelen getroffen om de studenten veilig opnieuw te laten starten. Pollet: “We zetten in op contactluw fysiek onderwijs op de campus, waar mogelijk. Iedere dag mag de helft van de studenten aanwezig zijn, wat betekent dat we de groepen alternerend inplannen in het uurrooster. Praktijklessen krijgen daarbij voorrang. We laten de studenten kiezen tussen drie lesformats: volledig fysiek, hybride of volledig digitaal. Hybride houdt in dat de helft van de groep de les online volgt, de andere helft fysiek op de campus.”

Opnamestudio’s

Naast de mondmaskerplicht en een uitbreiding van de circulatieplannen worden ook drie opnamestudio’s ingericht. “Daar kunnen de docenten hun digitale lessen in alle rust opnemen met de beste akoestiek en apparatuur”, legt Pollet uit. Ook de sportzaal krijgt voorlopig een nieuwe bestemming als extra leslokaal voor 80 studenten. Om in het restaurant, waar alleen koude maaltijden te krijgen zijn, de social distancing te waarborgen, wordt een extra tent op de campus neergezet. Daaronder kunnen de studenten hun lunch opeten.