Stiekem ingevoerd: confettiverbod op de Feesten Sabine Van Damme

19 juli 2019

13u52 0 Gent De Gentse Feesten verliezen nog een – weliswaar verwaarloosbaar – stukje. Voortaan blijkt ook confetti verboden te zijn.

Onder het motto ‘propere feesten’ is er de voorbije jaren heel veel veranderd. Niemand treurt om de plastic wegwerpbekertjes die ’s ochtends de straten bedekten, al zijn er toch nog steeds mensen die vloeken op de herbruikbare bekers. Maar het wérkt wel, het verbod op plastic bekertjes zorgde voor 15.000 kilo minder veegafval op de grond en 12.500 kilo minder restafval in de korven, of omgerekend 34% minder afval in totaal.

Maar dit jaar is het dus ook verboden om confetti te gooien, zo blijkt nu. Niet dat iedereen overal massaal papiersnippers liep te strooien, maar op Mardi Gras op het Emilie Braunplein wisten ze daar wel weg mee. Het carnavaleske feest met glitter en glamour kan quasi niet zonder, maar het zal nu wel moeten. “Confetti is moeilijk op te ruimen waardoor het vaak weken blijft rondzwerven in de stad of in het water belandt”, argumenteert milieuschepen Tine Heyse. “Vorige jaar raakte de lift onder de Stadshal zelfs defect door die confetti.”. Exit confetti dus.