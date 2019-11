Stiefvader vrijgesproken voor vermeend misbruik stiefzoon Cedric Matthys

08 november 2019

Een 32-jarige man uit Langemark-Poelkapelle is vrijdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor vermeend misbruik op zijn stiefzoon. De man werd voor de rechter gedaagd door de vader van het kind. Ook in eerste aanleg kreeg de beklaagde de vrijspraak.

In 2016 zou de zoon, toen net geen vijf jaar oud, tegen zijn echte vader hebben gezegd dat zijn stiefvader een vinger in zijn poep zou hebben geduwd. De advocaat van de beschuldigde weerlegde tijdens het proces deze feiten. Niet alleen waren er geen sporen van misbruik te vinden. Ook hamerde ze erop dat het om een persoonlijke vete ging. De echte vader zou het volgens de advocaat niet kunnen verkroppen dat de beklaagde een relatie was begonnen met de ex-vrouw van de man. Het lijkt erop dat de rechters deze piste zijn gevolgd.