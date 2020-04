Sticker-postkaartjes met leuke quotes en liedjesteksten doen massaal de ronde Jill Dhondt

20 april 2020

18u50 9 Gent Grafisch ontwerpster Eva Goethals lanceerde samen met Lien De Ruyck een reeks sticker-postkaartjes om overal op te kleven, of om te versturen naar vrienden. Op de stickers staan grappige quotes, verwijzingen naar Belgische muzikanten en stukken uit popliedjes.

Nadat Eva popquotes op de grond sprayde aan winkels om de klanten er aan te herinneren afstand te bewaren, komt ze met een nieuw idee op de proppen: sticker-postkaartjes die je kan versturen naar vrienden, of zelf kan gaan kleven. Eva ziet de sticker-kaartjes als een ideaal tijdverdrijf in coronatijden. “Het is ongelofelijk hoeveel positieve en warme reacties we kregen toen een aantal stickers verschenen op sociale media”, zegt ze. “Het lijkt wel een digitale kettingbrief: mensen die er krijgen, posten ze op Instagram, waarop anderen vragen waar ze te koop zijn. Zo gaat het rond en rond. Mensen vinden het momenteel extra leuk om postkaarten te versturen en ontvangen.”

De sticker-kaartjes zijn te koop op www.bondzonderfaam.be.