Stewards KAA Gent gaan vrijwillig meehelpen aan buurtwinkels tijdens ramadan Sabine Van Damme

23 april 2020

Morgen start de ramadan, de vastenperiode bij de moslims. Omdat ze zelf vrezen dat het moeilijk wordt de regels van social distancing te respecteren bij de buurtwinkels, vroegen ze bijstand aan het stadsbestuur. Naast de gemeenschapswachten en de politie gaan nu ook de stewards van KAA Gent vrijwillig helpen.

Tijdens de ramadan mogen moslims overdag niets eten of drinken. De maaltijd na zonsondergang, de iftar, is dan een feestelijk gebeuren met veel volk en rijk gevulde tafels. Dit jaar zal dat anders zijn, want samen eten met familie en vrienden mag niet. Doorgaans trekken de moslims na het samen bidden in de moskee dan massaal naar de buurtwinkels. De moskeeën zijn gesloten dus dat samen bidden kan ook al niet. Maar de Vereniging van Gentse Moskeeën (VGM) vreest wel de overrompeling aan de winkels. “Iedereen weet intussen dat je maar met 2 of 3 binnen mag en dat de rest in een rij buiten moet wachten, met anderhalve meter tussen. Maar als er 5 man in een rij staat, sta je wel al voor de deur van de volgende winkel”, zei ondervoorzitter Abderrazak El-Omari.

Daarom zullen de gemeenschapswachten aanwezig zijn op de drukste winkelassen met Turkse Winkels, de Bevrijdingslaan, de Dendermondesteenweg en de Wondelgemstraat. Ook de politie zal patrouilleren. Maar gaan ook 12 stewards van voetbalploeg KAA Gent vrijwillig meehelpen. Ze zullen aanwezig zijn, en de mensen informeren en sensibiliseren. Ze hebben dus een informatieve opdracht, en gaan mensen wijzen op de regels van social distancing. De vrijwilligers zullen een geel hesje, mondmaskers en handschoenen dragen. Burgemeester Mathias De Clercq is blij met de gang van zaken. “Het is mooi dat de stewards van KAA Gent zich vrijwillig inzetten om mee op het terrein de Gentse moslimgemeenschap te informeren. Net zoals in het voetbal: tous ensemble!”

Het is niet voor het eerst dat de stewards van KAA Gent meehelpen in de stad. Onder meer bij het invoeren van het circulatieplan werden ze als vrijwilliger ingezet om verdwaalde automobilisten terug op weg te helpen.