Steven is de nieuwe toegankelijkheidsambtenaar in Gent: “Door mijn eigen ervaringen kan ik een andere invulling geven aan de job” Jill Dhondt

16 september 2020

16u14 1 Gent Steven Pauwels (45) heeft twintig jaar voor VTM gewerkt en vier jaar voor een NGO. Nu is hij de nieuwe toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent. Dat betekent dat hij samen met zijn collega ernaar zal streven om de dienstverlening, gebouwen, openbaar vervoer, pleinen en parken nog toegankelijker te maken. Door een verkeersongeval gaat Steven in een rolstoel door het leven. Dat betekent dat zijn eigen ervaringen een meerwaarde betekenen om de job uit te voeren.

Steven is de tweede toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent. Tien jaar geleden werd er voor het eerst zo een ambtenaar aangesteld, om ervoor te zorgen dat elke inwoner en bezoeker gebruik kan maken van de communicatie, gebouwen, het openbaar vervoer, pleinen en parken in de stad. Bart Vermandere neemt de job al vier jaar voor zijn rekening, en krijgt nu voor het eerst een collega. Steven zal mobiliteit, vervoersarmoede en publiek sanitair onder zijn hoede nemen. Omdat hij zelf een arbeidsbeperking heeft, kan hij acties voeren vanuit zijn eigen ervaring.

“Door een verkeersongeval in 1999 ga ik in een rolstoel door het leven”, zegt hij. “Ik weet daardoor dat het niet altijd gemakkelijk is om het openbaar vervoer te nemen, om openbare toiletten te gebruiken of om overal het voetpad te gebruiken. Dat soort ervaringen uit eigen hand zijn een meerwaarde om de job uit te voeren, en de stad nog toegankelijker te maken voor iedereen.”

Talentpool

Voor de sollicitatiegesprekken waren bewust enkel personen uitgenodigd met een arbeidsbeperking. De kandidaten werden van bij het begin extra begeleid zodat de selectieprocedure voor niemand een drempel vormde. “Concreet konden kandidaten meebeslissen over hoe ze hun opdracht zouden presenteren aan de jury”, legt Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel, uit. “Dat kon mondeling, schriftelijk, al dan niet ondersteund door een presentatie. Zo kon elke kandidaat de eigen sterktes maximaal uitspelen.” Daarbovenop legde de Stad Gent een talentpool aan. De 28 kandidaten die slaagden voor de sollicitatie, komen in de toekomst ook in aanmerking voor andere jobs bij de Stad Gent.

In 2010 was Gent de eerste stad in Vlaanderen met een toegankelijkheidsambtenaar. Intussen is er al heel wat werk verricht, en er staan nog veel plannen op de agenda. “Een tweede toegankelijkheidsambtenaar is daarom meer dan welkom”, zegt Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke kansen. “Als ervaringsdeskundige is Steven zijn komst een bijzonder grote meerwaarde voor het team.”