Steven Delaere wint studioshow van Belgium’s Got Talent Jill Dhondt

06 december 2019

22u55 0 Gent Steven De Laere (32) wist het publiek en de jury omver te blazen tijdens zijn tweede deelname aan Belgium’s Got Talent. Dat leverde hem een mooi resultaat op: hij werd door de jury verkozen tot winnaar van de studioshow.

De 32-jarige goochelaar studeerde en bleef achteraf plakken in Gent. Vier jaar geleden nam hij voor het eerst deel aan de talentenjacht met een podiumplaats als resultaat. Het vormde de aanleiding om de overstap maken naar een leven als professioneel goochelaar. Sindsdien verzorgt hij evenementen voor bedrijven en theatershows.

Enkele maanden geleden besloot Steven voor een tweede keer deel te nemen aan Belgium’s Got Talent. “Er bestaan maar weinig programma’s waar je als goochelaar je ding kan tonen. Het was een uitgelezen kans om nog eens mee te doen. Zo kan ik mijn creativiteit tonen, nieuwe acts waarmee ik bezig ben. Het is zoals de Olympische Spelen, om de vier jaar doe ik nog eens mee.”

Waw-momenten

De tweede deelname aan Belgium’s Got Talent leverde Steven terug geen windeieren op. Hij werd zonet verkozen tot winnaar van de studioshow. “Dat is zeer plezant om te horen. Je weet nooit hoe het publiek gaat reageren. Het is heel moeilijk om magie over te brengen op televisie. Je kan ter plekke waw-momenten ontketenen maar dat overbrengen op tv is een lastige. Dat ik de halve finale win wil zeggen dat ik geslaagd ben in mijn opzet.”

Ongeziene act voor de finale

Voor de finale gaat Steven nog een stap verder. “De afsluitende show belooft een uitdaging te worden. Deze zal op het moment zelf in première gaan, zonder testrondes vooraf. De timing, het tempo en de techniek maken het geen evidente act.”

Dat Steven de winnaar kan worden van Belgium’s Got Talent speelt in zijn achterhoofd maar is geen noodzaak. “Mijn doel is om drie acts neer te zetten die het publiek kunnen bekoren. Als dat lukt ben ik al heel tevreden. Het gaat er mij vooral om magie terug op de kaart te zetten.”

Belgium’s Got Talent is vrijdag te zien op VTM om 20.40 uur.