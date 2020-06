Steun voor mensen die huur niet meer kunnen betalen: 40 euro per maand voor wie twee tot vier jaar op wachtlijst voor sociale woning staat Sabine Van Damme

17 juni 2020

14u01 0 Gent Heel wat huurders houden door de coronacrisis nauwelijks het hoofd boven water. De dalende inkomens maken dat meer mensen hun huur niet meer kunnen betalen, en aangezien zowat de helft van de Gentenaars huurt, is dat een probleem. De stad grijpt in, met onder meer een huurpremie voor kwetsbare huurders die al even op een wachtlijst staan voor een sociale woning, maar intussen een (te) hoge huurprijs betalen.

“Een groot deel van de Gentse woonnood bevindt zich op de private huurmarkt”, zegt schepen van wonen Tine Heyse (Groen). “Sociaal huren biedt veel kwetsbare gezinnen een oplossing, maar de wachtlijsten zijn lang. In afwachting kunnen ze niet anders dan op de private markt huren voor (te) veel geld. Dat neemt voor veel huurders een grote hap uit het maandbudget. Gezinnen die langer dan vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning, krijgen al een premie van Vlaanderen. Naar schatting 2.300 Gentse gezinnen staan tussen de twee en vier jaar op een wachtlijst voor een sociale woning. Voor die mensen voorziet Gent nu een huurpremie. Door de crisis zijn immers veel mensen tijdelijk werkloos en werden tijdelijke arbeidscontracten niet verlengd, zodat heel wat gezinnen het met minder inkomen moeten doen. Mensen die tussen de twee en de vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning, zullen 40 euro huurpremie per maand krijgen, gedurende maximum een jaar. We voorzien daarvoor 1 miljoen euro.”

Er moeten op korte termijn sneller leegstaande sociale woningen kunnen worden klaargemaakt voor mensen met een dringende woonnood Tine Heyse, schepen van Wonen

Door de coronacrisis verwacht de stad ook dat meer gezinnen uit hun huis zullen worden gezet, door betaalachterstand of door een huurcontract dat ten einde loopt zonder dat ze een nieuwe woning vonden. Daarom wordt het aanbod aan tijdelijke huisvesting versneld verhoogd. “Zo voorkomen we dat deze gezinnen op straat belanden”, stelt Heyse. “We zorgen voor 100.000 euro extra renovatiebudget zodat er op korte termijn sneller leegstaande sociale woningen kunnen worden klaargemaakt voor mensen met een dringende woonnood.” Vandaag heeft de stad Gent al een subsidieovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen, en zijn er 23 dergelijke woningen in omloop. De nieuwe overeenkomst met CAW voorziet dit aantal te verhogen tot 40 tegen eind 2020. Daarbovenop voorziet de stad nu ook budget voor het in orde zetten van 15 bijkomende woningen.

Sociaal Verhuurkantoor

“Ook het aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor Gent en HuurinGent moet omhoog”, klinkt het. “Daarom werven we een extra personeelslid aan, goed voor 75.000 euro, om verhuurders warm te maken te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK Gent) en/of HuurinGent, aan gezinnen die hun woning verloren hebben door corona.”