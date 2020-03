Steun tegelijk horecazaken en kwetsbare Gentenaars via Enchanté Café Wouter Spillebeen

31 maart 2020

16u22 0 Gent Om tegelijk lokale handelaars en dakloze Gentenaars te steunen, lanceerde vzw Enchanté een online ‘café’ dat 24 op 24 uur open is. Daar kan iedereen een bon kopen om zelf te gebruiken of een uitgestelde bon die later een persoon in een kwetsbare situatie zal helpen.

Geen paniek voor het Gentse politiekorps: vzw Enchanté opende geen fysiek café. Alle horecazaken zijn noodgedwongen gesloten en net daarom richtte de organisatie het Enchanté Café op, waar online bonnen gekocht kunnen worden bij verschillende lokale handelaars. “Er zijn nu een tiental handelaars geregistreerd en daar komen er de komende dagen nog heel wat bij. De meeste zaken zijn zich nog aan het registreren”, duidt Marie Haspeslagh, mede-oprichter van de vzw.

Enchanté verbindt horecazaken en personen in een kwetsbare situatie. Alle klanten in de deelnemende zaken kunnen in plaats van een fooi te geven een zogenaamde uitgestelde consumptie vragen. Dat kan een koffie, een tas soep of een dagschotel zijn. Zo kunnen de klanten een dakloze persoon of iemand in een andere kwetsbare situatie uitgesteld trakteren.

Ook na corona

“Door corona zijn 90 procent van onze handelaars noodgedwongen gesloten”, zegt Haspeslagh. “Het is tijd om hen ook een hart onder de riem te steken.” Door via de website van Enchanté café een waardebon te kopen, kan iedereen de lokale handelszaken steunen in deze moeilijke periode. Wie graag nu al een consumptie of een maaltijd wil trakteren aan een kwetsbare persoon, kan in plaats van een gewone bon een uitgestelde bon bestellen.

“Het platform blijft ook na corona online, om blijvend uitgestelde diensten te kunnen trakteren bij onze handelszaken”, zegt Haspeslagh. “Daarnaast willen we oproepen om te doneren aan het Solidariteitsfonds, waar intussen een 12-tal sociale organisaties elkaar proberen te ondersteunen.”