Sterrenchefs koken in sociale restaurants, lange wachtrij voor Kobe Desramaults Sabine Van Damme

25 november 2019

15u27 7 Gent In deze ‘Week van de Pollepel’ worden sociale restaurants in de kijker gezet. Om dat te doen, werden Gault&Millau-chefs bereid gevonden maaltijden te bereiden met voedseloverschotten. Het zorgde ervoor dat mensen met beperkte budgetten een lunch op sterrenniveau kregen. En ook dat er een lange wachtrij stond voor de Parnassuskerk.

In een sociaal restaurant is iedereen welkom voor een gezonde, lekkere maaltijd, het jaar rond. Daar betaal je 8 of 9 euro voor, maar voor mensen die het financieel moeilijk hebben zakt die prijs tot 5,5 of zelfs 3 euro. Voor dat geld kregen ze vanmiddag de lunch van hun leven. In alle 8 sociale restaurants roerde ‘een naam’ in de potten.

In Nieuw Gent was dat de immer sympathieke Danny Horseele, van Horseele in de Ghelamco Arena. “Ik vind het een eer om hieraan te mogen deelnemen”, aldus de bescheiden kok. “Meer nog, door hier samen te werken met mensen uit de sociale economie, heb ik gezien dat ik zo’n mensen ook in mijn keuken zou kunnen begeleiden tijdens hun opleiding, want ze doen het schitterend.” Horseele koos zelf voor het sociale restaurant van Nieuw Gent. “Mijn restaurant ligt in de Ghelamco Arena, en onze voetbalclub AA Gent heeft echt wel een binding met deze buurt, via onder meer de communitywerking Voetbal in de Stad.” En Horseele heeft nog een reden om mee te doen. “Mijn vader was ooit OCMW-voorzitter in Blankenberge. Uiteraard speelt ook dat mee. Ik vind het belangrijk om dit te doen. Voor deze mensen zijn sterrenchefs een utopie, maar op deze manier kunnen wij wel naar hen toekomen. Ik vind dat ze zoiets meer moeten organiseren.” (Lees verder onder de foto)

“De samenwerking met Gault&Millau komt er nadat zij in juni een prijs hebben uitgereikt aan de Food Savers”, zegt schepen Rudy Coddens. “Daarbij worden voedseloverschotten ingezameld en herverdeeld onder mensen die het moeilijk hebben. Zo hebben ook zij toegang tot verse, gezonde voeding, én wordt er minder voedsel verspild. Het is dan ook met eten van de Food Savers dat er vandaag gekookt wordt in onze resaurants.” Horseele toverde een Noordzeesoep met kreeft, garnalen en mosseltjes, met room opgeklopt met curry en paprika uit zijn hoed, gevolgd door zijn versie van Gentse waterzooi van vis, met pladijs zeekraal. Als dessert was er chocolade met compote van abrikoos en een crumble van hazelnoot. “En dit is dus topkwaliteit”, zegt hij. “Vers, geen diepvries. Ik koos voor een gerecht met vis, omdat dat iets is wat deze mensen doorgaans niet op hun bord krijgen, wegens te duur.” (Lees verder onder de foto)

Ook in de andere sociale restaurants was het vandaag feest. In ’t Oud Postje kookte Davy Devlieghere van Bistro Julien, in Eetcafé Toreke was dat Marcelo Ballardin van Oak. Maxence Sys en Laurent Willems van L’Autre Vie kookten voor ’t Kaaihuis, het Balenmagazijn en ’t Poorthuis. Ignace Wattenberge, ‘Eerste Kok van België 2018’, roerde in de potten van De Knoop, en Kobe Desramaults van Chambre Séparée stond achter het fornuis in de Parnassuskerk. Die laatste zorgde alvast voor een lange wachtrij op de stoep. Sterreneten voor een mini-bedrag, daar wil immers iedereen van proeven.

Ook de rest van de week staan er ‘speciallekes’ op het menu van de 8 sociale restaurants. Zo is er woensdag aandacht voor menu’s op maat van kinderen, en vrijdag wordt een populair Italiaans gerecht geserveerd.