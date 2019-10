Sterrenchef Olly Ceulenaere bereidt lunch voor studenten Odisee Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2019

17u44 3 Gent Hogeschool Odisee bestaat vandaag exact 5 jaar. Speciaal voor die gelegenheid trommelde de hogeschool chef-kok en Flemish Foodie Olly Ceulenaere op, bekend van het Gentse sterrenrestaurant Publiek.

“Ik heb veel bewondering voor het werk van de mensen in deze keuken. Met hetzelfde aantal personeelsleden bereiden zij voor een tienvoud van mensen dagelijks een lekkere maaltijd. Het is belangrijk dat we goede en gezonde eetgewoonten meegeven aan de jeugd”, aldus Olly. Samen met het team van het studentenrestaurant bereidde hij gehaktbrood met appelmoes en een gepofte aardappel voor de studenten. “Een stukje culinair erfgoed”, lacht de topchef.

Campusverantwoordelijke Sylvie De Munck was verheugd met zijn komst. “In de toekomst willen we nog meer inzetten op een gezonde en lekkere keuken voor onze studenten.”