Sterrenchef Gert De Mangeleer gaat voor studenten koken in nieuwe Gentse zaak Sabine Van Damme & Bart Huysentruyt

31 januari 2020

19u49 4 Gent Voormalig driesterrenchef Gert De Mangeleer, die nog steeds twee restaurants in Brugge heeft, komt tegen de zomer naar Gent. In juni opent hij een nagelnieuwe zaak, in de buurt van de Vooruit.

Gert De Mangeleer was vooral bekend van zijn zaak Hertog Jan in het West-Vlaamse Zedelgem. Die wijnbrasserie nam hij in 2005 over, samen met sommelier Joachim Boudens. Na anderhalf jaar kregen ze hun eerste Michelinster, in 2010 kwam daar een tweede bij, in 2012 zelfs een derde. Bij Gault&Millau behaalden ze sinds 2013 steevast 18,5 op 20. Maar in 2018 besloot De Mangeleer te stoppen met Hertog Jan. Tegenwoordig heeft de chef nog twee restaurants in Brugge. Met LESS Eatery behaalde hij alweer een ster, en hij heeft ook nog Bar Bulot.

Maar in juni waagt hij dus de grote oversteek naar Gent. Opmerkelijk genoeg zal hij zich hier specifiek op de ‘millennials’ richten, en dat zijn dus de studenten. Qua locatie zit hij alvast in de juist buurt, zijn nieuw restaurant komt aan de Vooruit. De naam blijft voorlopig geheim, maar de focus lekte wel al uit: steamed buns. Dat zijn zoete, zachte, witte (bijna doorzichtige) broodjes die uit het Verre Oosten overgewaaid komen.

Sterrengehalte stijgt

Met de komst van De Mangeleer naar Gent gaat het sterrengehalte in de Arteveldestad dus opnieuw omhoog. Tien jaar geleden was Gent nog een culinaire woestijn, tegenwoordig moet Michelin zijn recensenten een nieuwe balpen meegeven als ze naar Gent afzakken. Het komt onze stad alleen maar ten goede.