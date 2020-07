STEM-project Sint-Bavo wint Koningin Paolaprijs Onderwijs Wietske Vos

07 juli 2020

17u43 4 Gent Natacha Gesquière (51), wiskundelerares aan Sint-Bavohumaniora Gent, won de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs met een STEM-project dat leerlingen inwijdt in wetenschappelijk onderzoek en artificiële intelligentie (AI). Door corona werd de jaarlijkse prijsuitreiking geannuleerd, maar een online ontmoeting met de Koningin maakte veel goed.

De Stichting Koningin Paola reikte dit jaar prijzen uit op twee domeinen: natuurwetenschappen, wiskunde en technologie aan de ene kant, buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school aan de andere. In de laatste categorie was de Gentse vzw Circusplaneet, genomineerd, maar die haalde het helaas niet.

In de eerste categorie werd het project ‘Kunstmatige intelligentie, Klimaatsverandering, Stomata: KIKS’ eerste laureaat. Initiatiefnemer Natacha Gesquière, leerkracht wiskunde aan Sint-Bavohumaniora, werkte daarvoor onder meer samen met de professoren Francis wyffels en Jan Van den Bulcke van UGent, en met biologe Sofie Meeus van de Plantentuin Meise.

Videochat met Paola

De prijs bestaat uit 6.500 euro, die integraal geïnvesteerd wordt in de verdere verspreiding van het lesmateriaal van het project. De officiële uitreiking werd geannuleerd, maar Gesquière kreeg wel de kans via een videocall te praten met Koningin Paola. “Zij was gewoon ook ingelogd op de videocall, vanuit de Ardennen, waar ze verbleef. Ik zag koning Albert naast haar in de zetel zitten.” (lacht) De koningin was oprecht geïnteresseerd in het project, aldus Gesquière: “Ze stelde er vragen over, in het Nederlands, vooral over wat de leerlingen concreet moesten doen. Ze zei ook te hopen dat de uitreiking later kan worden overgedaan en dat we elkaar dan live kunnen ontmoeten.”

Beperkingen AI

Natacha Gesquière geeft les in de derde graad, in de richting met 8 uur wiskunde. “Het is er mij met dit project vooral om te doen mijn leerlingen te motiveren om voor een wetenschappelijk-technologische richting te kiezen”, vertelt ze. “Ook is het de bedoeling hen te laten beseffen dat AI ook zijn beperkingen heeft en dat je daar als gebruiker invloed op kunt uitoefenen.” Bovendien laat de samenwerking tussen verschillende disciplines – biologie, wiskunde, ingenieurswetenschappen, aardrijkskunde en informatica – de leerlingen zien dat expertise-uitwisseling een beter resultaat oplevert bij het oplossen van maatschappelijk relevante problemen.

Heel concreet gebruikt KIKS de relatie tussen huidmondjes (stomata) van planten en de klimaatverandering als kader om te werken met zogenaamde ‘neurale netwerken’, dit is software die patronen herkent en zichzelf traint met aangereikte foto’s. Python, een zeer toegankelijke programmeertaal, laat leerlingen toe om deze netwerken te bestuderen. Gesquière: “Dat klinkt heel gespecialiseerd en dat is het ook, (lacht) maar zo leren de leerlingen wel hoe een wetenschapper werkt. Ze leren ook dat ze dit principe kunnen opentrekken naar andere toepassingen dan het klimaat, zoals onderzoek naar borstkanker en zelfrijdende auto’s.”

Tweede laureaat in dezelfde categorie werd trouwens een ander STEM-project van GO! Atheneum Gentbrugge en KTA GITO Groenkouter Sint-Amandsberg. ‘STEM af op je toekomst’ motiveert leerlingen en engageert hen actief na te denken over hun studiekeuze en zo positief te kiezen voor een STEM-richting.

Lesmateriaal is beschikbaar via AI op School en straks via e-learning.