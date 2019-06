Stem de Ghelamco in de Fifa20-game Sabine Van Damme

09u48 22 Gent Fans zijn er al in geslaagd de Ghelamco Arena op de Gentse versie van het nieuwe Monopoly-bord te stemmen, en nu is er een nieuwe doelstelling. Ons voetbalstadion kan een van de decors worden in de game Fifa20. Stemmen dus!

In Fifa19 was er, voor alle duidelijkheid, geen enkel Belgisch stadion te zien. Het waren met grote voorsprong vooral Britse en Spaanse voetbaltempels. Voor de Fifa20 versie kan dat dus anders, als er maar genoeg gestemd wordt. Er is al een officieuze lijst van stadions die geselecteerd zijn, maar er is ook een lijst waar volop op gestemd kan worden. En dat kan je elke dag opnieuw doen, tot september. Maar in die keuze-lijst staat wel degelijk onze eigen Gentse Ghelamco-Arena, dus mits enige inspanning kan je binnenkort al gamend zelf scoren in het mooiste voetbalstadion van ons land. Het Jan Breydelstadion staat overigens ook in de keuzelijst, maar dat is vermoedelijk gewoon een grap van de makers.

Stemmen kan op deze site, gewoon even omlaag scrollen en klikken.