Stelling aan Gasmeterlaan over rijbaan gevallen Didier Verbaere & Sabine Van Damme

09 februari 2020

16u38 440 Gent Aan de Gasmeterlaan is een stelling die tegen een gebouw stond, helemaal omgewaaid. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De baan werd helemaal versperd, maar werd snel vrijgemaakt.

De stelling van Kontrimo stond tegen een vier verdiepingen hoog gebouw, en kwam los door de felle wind. Ze stond een tijdlang te wankelen, maar uiteindelijk ging ze toch helemaal plat. Het gevaarte viel dwars over de rijbaan. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond, maar de hele baan is wel versperd. Dat maakt dat er meteen een stevig file stond. De rijbaan werd wel in recordtempo weer vrijgemaakt.

Dat er niemand gewond raakte, is onder meer te danken aan Peter Bleys. Hij is zelf werfleider - bij een andere firma weliswaar - maar hij kent het gevaar van stellingen die wankelen. Hij passeerde toevallig aan de Gasmeterlaan, en hield het verkeer tegen, op het moment dat hij merkte dat het fout zou gaan.