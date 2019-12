Stel per chat uw vragen aan de Gentse jeugdinspecteurs: “Je vrienden of ouders lezen niet mee” Wouter Spillebeen

17u54 4 Gent Gentse jongeren die vragen willen stellen of problemen willen aankaarten bij de politie kunnen op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december chatten met de jeugdinspecteur. “Met het online platform willen we de drempel voor elke jongere verlagen”, aldus de politie, die wil dat er ook zonder negatieve aanleiding contact moet zijn met de jeugd.

De zes jeugdinspecteurs van het Gentse politiekorps zijn tijdens de chatsessies van 15 tot 18 uur bereikbaar voor de meest uiteenlopende vragen op Facebook Messenger. “Het kan gaan over verkeer of vandalisme, maar even goed over drugs, geweld of andere criminaliteit. Ook onderwerpen zoals (cyber)pesten of sexting kunnen aan bod komen”, duidt de politie. “De jeugdinspecteur zal proberen om steeds een duidelijk en betrouwbaar antwoord of advies te geven.”

Jongeren bereiken

De chatsessies passen in het engagement van de Gentse flikken om ‘altijd nabij’ te zijn. “Om dat te bereiken, moeten we ook veel aandacht besteden aan de jeugd op een proactieve manier en dus zonder dat er een negatieve aanleiding is voor het contact”, volgens de politie.

Het idee om chatsessies te organiseren, ontstond ook uit de infomomenten die de politie organiseerde voor de buurtbewoners van de verschillende commissariaten. “Daarbij zetten we de deuren open om de buurt te betrekken bij de wijkwerking. We hebben vastgesteld dat er weinig jongeren op afkwamen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een manier om die jongeren te bereiken.”

Privésessies

Online chatten lijkt de ideale manier om dat contact te hebben. “Sociale media zijn een wezenlijk onderdeel van de leefwereld van de jeugd. Bij onze jongeren is de digitale wereld een permanent gegeven dat hun dagelijks leven doorspekt. Blijvend connectie houden met die leefwereld is een essentieel onderdeel van de job van onze jeugdinspecteurs van de Wijkpolitie. Het is een permanente uitdaging.”

Ook de momenten waarop de sessies georganiseerd zijn, zijn niet toevallig. Ze vallen namelijk tussen het einde van de examens en het begin van de kerstvakantie, wanneer scholieren gewoonlijk enkele dagen thuis zijn. “De sessies zijn volledig privé, het is dan ook niet de bedoeling om de gesprekken in alle openheid op sociale media te dumpen. Het hele chatgesprek gebeurt één op één, dus je vrienden of ouders lezen niet mee”, besluit de politie met een kwinkslag.

Iedereen die een online gesprek wil hebben met een van de jeugdinspecteurs kan tijdens de chatsessies een privébericht sturen naar @GentseFlikken op Facebook Messenger. Er is geen leeftijdsgrens om een vraag te stellen. “De vragen gaan natuurlijk wel naar de jeugdinspecteur, dus de doelgroep is niet de lokale grootmoeders.”