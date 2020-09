Stefanie (25) sterft na bizar ongeval: vriend verhoord door politie

Gent/Deinze/Tielt

In de Noordhoutstraat in Drongen heeft zich donderdagochtend een vreemd verkeersongeval voorgedaan. Stefanie Verstappen, 25-jarige bejaardenverzorgster uit Tielt, was samen met haar vriend uit Deinze op weg naar haar werk toen ze met hun wagen in de gracht belandden. De dame werd uit de auto geslingerd en overleefde het ongeluk niet. Haar vriend beweerde achteraf dat hij niet achter stuur zat. Maar dat blijkt hoogst onwaarschijnlijk.