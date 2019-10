Stefan Elias brengt Wereldbakboek uit: “paar basisrecepten voor 150 creaties” Sabine Van Damme

17 oktober 2019

18u00 0 Gent ‘Het beste gebak van Gent tot Tokio’, neergepend door de favoriete patissier van grootmeester Bloch. Dat is het Wereld Bakboek van Stefan Elias. “Als bakker heb je niet zoveel ingrediënten nodig”, zegt hij. “Wel heel veel geduld.”

Stefan Elias werkte 20 jaar lang bij de beroemde bakker Bloch in de Veldstraat, de laatste jaren zelfs als chef. In de kelder waar gebakken werd, proefde hij stiekem alles. “Dat mocht, zolang meneer Jacques het niet zag”, knipoogt hij. Bloch stopt, maar Elias vergat hem niet. “In 2011 benaderde ik hem met de vraag of ik een boek mocht maken van zijn recepten. Hij was vereerd. In 2016 wilde Uitgeverij Kannibaal een Belgisch Bakboek uitgeven. Dat vond ik dan weer fantastisch, dat ik dat mocht doen. Het Wereldbakboek is daar nu een logisch vervolg van.”

Stefan Elias gaf en volgde massa’s workshops, waardoor hij de patisserie van over de hele wereld leerde kennen. Klassiekers als de Hollandse appeltaart, de Franse tarte tatin en de Gentse bolus staan er in, maar even goed cinnamon rolls uit New York, Russische piroshki, en zelfs Japanse cheescake. Elias deelt zijn boek in in 5 categorieën, van luchtige briochen en koffiekoeken over zoete broden en taarten tot hartig gebak, waar zelfs pizza bij zit. “Er is ook een hoofdstuk basisrecpten. Want met enkele basisrecepten kan je wel 150 verschillende soorten gebak maken. Dat is de luxe van een bakker. Veel grondstoffen heb je niet nodig. Geduld des te meer.”

Het Wereldbakboek is overal te koop, telt 272 pagina’s en kost 39,50 euro.