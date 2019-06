Stefaan ‘Dr Lektroluv’ Vandenberghe zoekt én vindt Marokkaanse 70’s band en brengt hun plaat uit: “40 jaar later is hun eer hersteld” Jeroen Desmecht

07 juni 2019

17u35 0 Gent Meer dan 40 jaar na zijn geboorte pronkt de - nooit eerder uitgebrachte - debuutplaat van De Marokkaanse funkband ‘Golden Hands’ in de bibliotheek van Spotify. De verantwoordelijke? Niemand minder dan Stefaan Vandenberghe, in de vroege uurtjes ook wel bekend als Dr. Lektroluv. Een zoektocht naar de rechten van een single bracht hem in 2016 tot in Marokko. “Ik wou écht het hele verhaal vertellen. Uiteindelijk heb ik in Berlijn een bandlid gevonden én is volledige plaat uitgebracht”, vertelt Stefaan. “ Hij ligt nu in Duitsland, Japan en Amerika in de rekken.”

“Ooit kwamen dj’s en platenhandelaars hier hun platen kopen”, vertelt Vandenberghe, terwijl hij de ontspanningsruimte van N.E.W.S Records toont. “Ondertussen gebeurt dat allemaal online.” Nog steeds siert vinyl de muur in de achterkant van het gebouw, al is er ondertussen ook ruimte voor een kickertafel en een pooltafel.

Het pand aan de Gentse Dampoort is onder andere de thuishaven voor Stefaans label ‘Sdban’. Lees: Belgisch, Funk of Jazz. “Samen met een Britse collega was ik aan het werken aan een compilatie-album. Voor het nummer ‘Take me Back’ van Golden Hands, een favoriet onder de liefhebbers, vond ik niet terug bij wie ik de rechten moest kopen”, klinkt het. “Ik ben dan gaan aankloppen bij Radio Martiko (een ander muzieklabel, red): zij reizen de wereld af om singles en lp’s vanonder het stof te halen. Daar kreeg ik te horen dat ik bij Disques Gam moest zijn, een platenwinkel in Casablanca.”

Reis naar Casablanca

Aangezien de uitbater een nogal ‘stevige’ reputatie had, besloot Stefaan om samen met Radio Martiko naar Marokko te reizen. “Zij wouden daar ook wat deals sluiten, en samen konden we beter onderhandelen”, zegt Vandenberghe. “In het begin had de zaakvoerder weinig interesse, maar uiteindelijk wisten we hem toch te overtuigen. Uit ons gesprek bleek dat hij nog een proefdrukplaat had van Golden Hands. Enkel het nummer take me Back’ werd toen effectief uitgebracht op cassette. Een favoriet onder de verzamelaars, waarvoor je al vlot 250 euro moet neertellen. Als je hem al kan vinden. Ik zag mijn kans schoon én kocht de rechten om de volledige plaat uit te brengen.”

Zoektocht naar de band

Met de rechten op zak, ging Stefaan op zoek naar de bandleden. “Technisch gezien had ik hun toelating niet nodig, maar dat kan je niet maken tegenover de muzikanten”, klinkt het. “Uiteindelijk ben ik via via te weten gekomen dat één van de bandleden, Aziz Daou El Makane, in Berlijn woont. We zijn met elkaar in contact gekomen. Hij was laaiend enthousiast: blijkbaar boterde het niet zo tussen de band én het platenlabel, waardoor ze nooit betaald zijn geweest voor die single. Er was nogal wat onduidelijkheid over wie nu de rechten bezit over hun muziek.”

Stefaan besloot daarom om bij de bandleden de rechten nog eens over te kopen. “Da’s dan dubbel betaald, maar het leek mij de eerlijkste oplossing. Ik vind het heel belangrijk om de originele artiesten te betrekken. Dankzij hun heb ik écht het volledige verhaal kunnen vertellen.”

Sinds mei 2019 is de plaat officieel op de markt. Straf, zeker als je weet dat ‘Take me Back’ uit 1978 dateert. “Sindsdien hebben we wekelijks contact. Ze willen nu ook meer gaan optreden. Via onze kanalen kan je de plaat nu onder andere in Japan, Duitsland én Amerika kopen. Hij is bovendien gratis te beluisteren op Spotify. 40 jaar later, is hun eer hersteld.”