Steekpartij in Brugse Poort, buurt nog maar eens op stelten Sabine Van Damme Wouter Spillebeen

12 mei 2020

20u02 294 Gent De rust keert maar niet terug in de Brugse Poort. Opnieuw is het hommeles in de wijk. Een vechtpartij in de Phoenixstraat werd er zonet beslecht met een stevige steekpartij.

De buurt rond de Phoenixstraat is afgezet, de politie is - nog maar eens - massaal aanwezig in de wijk. Wat er exact is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie verwijst door naar het parket, waar nog niet gereageerd wordt. Volgens omstaanders gaat het om een steekpartij tussen Albanezen. Er zouden twee steken zijn uitgedeeld, maar de verwondingen zouden meevallen.

Ondertussen is ook de Hoogstraat afgesloten, toch een eindje van de Phoenixstraat. Ook daar is politie aanwezig, maar ook de brandweer en een ziekenwagen. Daar zou een ‘bebloed persoon’ zijn aangetroffen. Of het ene met het andere verband houdt is nog niet duidelijk.

