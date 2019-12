Steeds meer vrouwelijke flikken, en dat is een goede zaak Sabine Van Damme

13 december 2019

16u21 0 Gent Gisteren legden 48 nieuwe politiemensen hun eed af bij burgemeester Mathias De Clercq. Voor het eerst waren daarbij meer vrouwen dan mannen. En dat blijkt een trend te zijn. Er komen steeds meer vrouwen naar het Gentse korps. Een goede zaak, vindt korpschef Filip Rasschaert.

28 vrouwen stonden gisteren in het stadhuis van Gent om hun eed als flik af te leggen, naast 20 mannen. Op 1 december van dit jaar telde het Gentse korps 468 vrouwen, op een totaal van 1.051. Daarbij waren 332 operationele flikken, en 136 ‘burgerpersoneelsleden’. Dat is toch al een stuk meer dan vroeger. In 2013 bijvoorbeeld waren er nog maar 411 in dienst. Toen waren er nog maar 286 vrouwen operationeel, en 125 burgerpersoneel.

“Dat er steeds meer vrouwen hun weg naar het korps vinden, is een goede zaak”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Ons korps moet een afspiegeling zijn van de maatschappij. Bovendien moeten vrouwelijke slachtoffers de mogelijkheid hebben hun verhaal te doen bij een vrouwelijke agente, als ze zich daar beter zouden bij voelen.”

De Gentse politie kan niet kiezen wie er in dienst komt, net zoals positieve discriminatie van vrouwen niet mogelijk is. De opleiding tot politie-agent is voor iedereen gelijk, en geslaagde rekruten worden aan een korps toegewezen omwille van hun competenties, niet omwille van hun geslacht of herkomst. Een flik moet immers ‘passen’ in het korps waar hij of zij terecht komt.

Om meer mensen met buitenlandse roots naar de politie-opleiding te lokken, zoekt het Gentse korps wel specifiek naar kandidaten, die dan vooraf begeleid worden op vlak van bijvoorbeeld taal. Maar naar vrouwen toe worden geen specifieke inspanningen gedaan. Het lijkt erop dat steeds meer dames uit zichzelf voor de job van flik kiezen, en zich inschrijven aan de politieschool.