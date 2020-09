Steeds meer studenten willen kot huren voor paar dagen per week Jill Dhondt

18 september 2020

16u08 4 Gent Bijna de helft van de Vlaamse studenten wil dit academiejaar een kot huren voor één of enkele dagen per week. Dat blijkt uit een bevraging bij een tweehonderdtal studenten uit Leuven en Gent. Door de vele online lessen is er meer vraag naar koten die voor korte duur kunnen gehuurd worden. Om daarop in te spelen slaan Globiss en Getaway de handen in elkaar.

Online onderwijs wordt een belangrijk onderdeel van elk lessenpakket, en dat heeft gevolgen voor de vastgoedmarkt. Heel veel studenten stellen zich namelijk de vraag of het wel zin heeft om een kot te huren voor twaalf maanden. Uit een onderzoek van kotenverhuurder Globiss blijkt dat één op de twee Gentse en Leuvense studenten dit academiejaar liever een kot voor een paar dagen per week willen huren in plaats van de volle twaalf maanden.

“We merken een steeds grotere vraag naar studio’s voor kortverblijf op”, zegt Sylvia Gilen van Globiss. “De gewijzigde lestijden door corona, meer online cursussen en budget zijn de belangrijkste redenen. Natuurlijk zullen er altijd studenten zijn die een permanent kot willen om er hun eigen stekje van te maken, corona of niet, maar deze trend is wel opvallend.”

Vraag en aanbod

Globiss wil op die trend inspelen en slaat daarom de handen in elkaar met Getaway, expert in huisvesting voor korte termijn. Studenten in Leuven en Gent kunnen nu een volledig ingerichte studio huren voor zolang als nodig, of voor een vast aantal dagen per week. Het enige dat ze moeten meebrengen zijn hun eigen kleren en studiemateriaal.

“Zulke studio’s bieden niet enkel een oplossing voor Vlaamse studenten, maar ook voor Erasmus-studenten die nog geen kot hebben”, zegt Rudy Vanhoenacker van Getaway. “Voor veel van hen was het pas laat duidelijk of hun Erasmus al dan niet kon doorgaan. Bovendien werken veel kotbazen enkel met jaarcontracten, terwijl zij vaak een een kot nodig hebben voor zes maanden.”

De startprijs voor een kamer is 35 euro per nacht. Meer info op de website van Getaway.