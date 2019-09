Steeds meer kotbazen in regel met brandveiligheid: “Toename van eigenaars die spontaan controle vragen” Yannick De Spiegeleir

25 september 2019

19u30 4 Gent Het aantal Gentse koten dat in orde blijkt met de brandveiligheidsnormen na een controle zit in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers van Brandweerzone Centrum. “Vorig jaar was minder dan de helft van de gecontroleerde koten brandveilig. Sinds begint dit jaar blijken 64 procent van de gecontroleerde studentenkamers al in regel”, zegt Alisa Coessens, communicatieverantwoordelijke van Brandweerzone Centrum.

De preventiedienst van de brandweer is woensdagnamiddag aanwezig op de Student Kick-Off op het Sint-Pietersplein. Voor de gelegenheid werd de rookmobiel, een container waarin een brand wordt gesimuleerd, omgebouwd tot studentenkot. Studenten kunnen er aan den lijve ondervinden hoe moeilijk ze wegraken uit een met rook gevulde kamer. De brandweer deelt ook brandveilige theelichtjes, op ledbatterij, en noodfluitjes uit. De brandweer wil dit jaar studenten ook vragen om hun kotbaas mee te mobiliseren om zich in regel te stellen met de brandveiligheidsnormen. “Vaak zijn studenten zich niet bewust van de maatregelen die kotbazen moeten nemen”, klinkt het.

Toch tonen cijfers van Brandweerzone Centrum aan dat er meer bewustwording is bij kotbazen rond brandveiligheid. In 2017 kreeg 43% van de gecontroleerde panden een gunstig brandweerverslag en in 2018 ging het om 45%. Sinds begin 2019 bleek al 64% van de gecontroleerde kamerwoningen brandveilig. Er is bovendien een toename van het aantal eigenaars dat een controle spontaan aanvraagt: van 152 in 2017 naar 242 in 2019 (cijfers tot september).

Eerste controle

36 procent van de gecontroleerde koten is dus niet in regel. “Weinig panden zijn van bij de eerste controle in regel. Soms is bijvoorbeeld het nazicht van de brandblussers niet tijdig gebeurd, of staat er te veel rommel in het trappenhuis. Enkel bij ernstige problemen zoals een grote kans op CO-vergiftiging kan een kot door de stad onbewoonbaar worden verklaard, maar dat was niet het geval de afgelopen jaren.” Nick Van der Veken, preventionist bij Brandweerzone Centrum: “Kotbazen zijn onder andere verplicht hun kamerwoning uit te rusten met rookmelders, drukknoppen, sirenes, veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandblusapparaten, (in bepaalde gevallen) een rookluik dat automatisch opent om rook te laten ontsnappen. Al deze maatregelen vragen we niet zomaar. Ze zorgen ervoor dat een eventuele brand beperkt blijft, bovendien verhoogt de veiligheid voor wie nog aanwezig is in het brandende pand.”

Aangebrande pizza

In 2018 werd de brandweer 85 keer opgeroepen voor een interventie in een studentenpand. Voor 2019 (cijfers tot 20 september 2019) ging het om 59 interventies. Gelukkig gaat het meestal om loos alarm: een kapotte rookmelder, een storing in het branddetectiesysteem. Maar er is ook al erger vermeden dankzij de genomen brandveiligheidsmaatregelen: een vergeten kookpot op het vuur of aangebrande pizza’s in de oven die hevige rookontwikkeling veroorzaakten en wat opgemerkt werd door de rookmelders of een slecht werkend verwarmingstoestel dat werd opgemerkt door een CO-melder.