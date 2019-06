Steeds meer kinderen fan van Gentse liedjes van Wim Claeys Sabine Van Damme

23 juni 2019

12u58 0 Gent De Gentse volkszanger Wim Claeys – ook wel eens de opvolger van Walter De Buck genoemd – scoort steeds meer bij kinderen. Zijn Gents kinderkoor De Stemband zal optreden op de Gentse Feesten. Kindjes die ook willen aansluiten zijn nog steeds welkom. Helemaal gratis.

Wim Claeys speelt nu ook op schoolfeesten, en scoort daar verrassend goed. Afgelopen weekend brulden de kinderen van De Wijze Eik in Mariakerke massaal zijn nummers mee, en niet alleen ’t Vliegerke. Timeloe Pameloe, Rosalie mijnen Bonamie, de kinderen kenden ze allemaal. “Ik vraag altijd om de kinderen vooraf in de klas al een paar liedjes aan te leren, dan kunnen ze meezingen en is het altijd plezanter”, zegt Claeys. “Maar zoals hier op De Wijze Eik heb ik het nog niet veel gezien, ik kreeg er zelf ‘kiekevel’ van. En enkele ouders kwamen nadien meteen vragen of hun kinderen konden komen meezingen met De Stemband. Dat kan inderdaad nog steeds, namelijk elke zaterdag van het schooljaar – dus niet in de vakantie – van 11.30 tot 12.30 in Herberg Macharius . En ’t beste van al: dat is dus gewoon gratis.” De Stemband heeft intussen een 30-tal vaste kleine zangers tussen 6 en 18 jaar, maar daar kunnen er gerust nog een aantal bij, zegt Claeys. Benieuwd. De Stemband treedt op tijdens de Gentse Feesten, van 25 tot 28 juli om 18 uur, op de speelplaats van basisschool De Oogappel aan de Reep, waar Wim zijn eigen Wim For Life-plein heeft.