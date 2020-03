Steeds meer Gentse handelaars nemen zelf beslissing om te sluiten wegens coronacrisis Sabine Van Damme

16 maart 2020

13u27 12 Gent JBC is de eerste grote keten die beslist heeft de deuren gewoon te sluiten, en ook in Gent besluiten steeds meer handelaars dat open blijven in de week toch geen goed idee is. Een verplichte lockdown vanwege het coronavirus is er nog niet, maar de winkeliers gebruiken hun gezond verstand.

Horecazaken zijn dicht, voedingswinkels zijn open. Winkels die andere zaken verkopen mogen open blijven in de week, maar niet in het weekend. Toch beslissen steeds meer winkeliers om de deuren toch gewoon te sluiten, ook op weekdagen. Voor kleine zelfstandigen is dat een dikke streep door hun rekening, maar gezondheid primeert.

“Na lang twijfelen hebben wij beslist om deze week de winkel te sluiten”, zegt Marieke Van Pee van Eva’s Appel Lingeriewinkel. “Economisch gezien is dat wellicht geen slimme beslissing - zeker nu de zomercollectie net geleverd is - maar het voelt in deze periode écht niet goed om mensen te overtuigen om te komen kopen. Zeker omdat zowat alle experts oproepen om 'in uw kot’ te blijven. Lingerie en badmode zijn geen levensnoodzakelijke producten. En een perfect zittende beha verkopen, vraagt een persoonlijke aanpak. Wij beslissen dan ook zelf om deze week te sluiten, en de situatie week per week verder te bekijken.”

Solidair

Ook The Fallen Angels in de Jan Breydelstraat stopt. “Wij gaan solidair zijn met onze horecacollega’s. Voor de veiligheid van ons allen gaan we de fysieke winkels voorlopig even dicht doen. We zullen wel nog actief onze producten aanbieden op social media”, aldus zaakvoerder Ganesha Vancoillie. Ongetwijfeld zullen nog handelaars volgen. Allemaal promoten ze wel hun webshop, en hopen ze dat klanten hen blijven steunen.

Zelfs het platform Gentsekoop gooit het systeem om. Zij laten elke week een lokale handelaar zijn of haar zaak promoten aan de hand van foto’s, maar gaan nu dagelijks 3 webshops delen. “We willen klanten er nu toe aanzetten om lokaal online te kopen, en zo de kleine zelfstandigen te steunen in deze moeilijke tijden.”