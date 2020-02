Steeds meer Gentenaren roepen de hulp in van een zelfstandige vroedvrouw: “Sommige maanden moeten we koppels weigeren” Jill Dhondt

03 februari 2020

14u05 0 Gent De voorbije twee jaar begeleidden De Bron en Geboren in Gent, de grootste vroedvrouworganisaties in de stad, meer dan 2.300 vrouwen. “Er zijn maanden dat we koppels moeten weigeren”, zegt Catherine Cloquet, vroedvrouw bij De Bron. “Het inschakelen van een zelfstandige vroedvrouw buiten of in het ziekenhuis zit de laatste jaren in de lift.”

Joke Debue (32) beviel vier weken geleden van haar zoontje Cis. Na enkele weken zwangerschap besloot ze De Bron in te schakelen. “Ik hoorde overal horrorverhalen, waardoor ik op zoek ben gegaan naar geruststelling”, geeft ze aan. “Met de vroedvrouw heb ik een geboorteplan opgesteld, zo kon ik aangeven wat ik wel en niet wou. Door me goed te informeren vooraf, was ik rustiger op het moment zelf.”

Volgens vroedvrouw Catherine hebben veel vrouwen het vertrouwen verloren in hun eigen kunnen. “Wanneer ze moeten bevallen of borstvoeding geven, gaan ze op zoek naar bevestiging. Wij zorgen voor één-op-éénbegeleiding, voor continuïteit. We leren de vrouwen en hun partners voor of tijdens de zwangerschap kennen zodat er een vertrouwensband ontstaat. We gaan samen op zoek naar hun ideale bevalling en proberen daar naartoe te werken. Doordat de aanstaande moeders omringd worden door bekende gezichten bij de bevalling hebben ze minder stress.”

Geen pleidooi tegen ziekenhuizen

Joke werd doorverwezen naar De Bron door haar gynaecoloog. “Dat is eerder de uitzondering dan de regel”, geeft Catherine aan. “De meeste dokters verwijzen aanstaande moeders niet door naar ons, hoewel wij hen als collega’s zien. We hebben elkaar nodig, iedere groep heeft zijn sterkte. Waar we wel voor pleiten is meer ruimte voor vroedvrouwen om dat te doen waarvoor ze opgeleid werden. In onze buurlanden komt er pas een dokter aan te pas wanneer er een complicatie is, het zijn vroedvrouwen die de zwangerschap en de bevalling begeleiden. In onze ziekenhuizen is dat fenomeen verloren gegaan. Door onze samenwerking met het AZ Sint-Lucas hopen we daar verandering in te brengen.”

Nadat ik een bad had genomen, heb ik voor de open haard plaats genomen. Mijn man had kaarsjes aangestoken, er speelde muziek op de achtergrond en ik heb mijn houding mogen kiezen. De volgende keer zou ik het op dezelfde manier doen Joke over haar thuisbevalling met twee vroedvrouwen van De Bron

Catherine geeft aan dat koppels vooral op zoek moeten gaan naar datgene waar zij zich het beste bij voelen. “Het is belangrijk dat moeders zich veilig voelen wanneer ze bevallen. Dat kan in een ziekenhuis of thuis, zolang ze vertrouwen hebben in zichzelf, hun omgeving, hun partner, hun vroedvrouw of hun dokter. Bij ons is het de vrouw die bevalt, niet de zorgverlener die een bevalling komt doen. We zijn er om bevestiging en ondersteuning te geven. Daar is meer ruimte voor nodig in ziekenhuizen. Vandaar onze bedenkingen bij de sluiting van kleine materniteiten, waar ze wel nog ruimte en tijd maken voor één-op-éénbegeleiding.

Joke is thuis bevallen met twee vroedvrouwen van De Bron aan haar zijde. “Het was een hele mooie beleving. Nadat ik een bad had genomen, heb ik voor de open haard plaats genomen. De lichten waren gedimd, mijn man had kaarsjes aangestoken, er speelde muziek op de achtergrond en ik heb zelf mijn houding mogen kiezen. De volgende keer zou ik het weer op deze manier doen.”