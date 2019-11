Stedelijke veegploeg viert twintigste verjaardag: “Jongeren bedreigden me ooit met revolver” Yannick De Spiegeleir

05 november 2019

14u23 0 Gent De veegploeg van de Stad Gent bestaat twintig jaar. Om die verjaardag te vieren krijgen de medewerkers de hoofdrol in een nieuwe affichecampagne.

Dagelijks houden ze ruim 240 kilometer aan Gentse straten proper. Schepen Rudy Coddens (sp.a) en schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) spaarden hun woorden van lof dan ook niet op het verjaardagsfeestje van de Gentse veegploeg die een 60-tal medewerkers sterk is. “Jullie zijn de helden van elke dag. Het mooie is dat jullie de kans krijgen om vanuit deze job door te groeien”, zegt Coddens. Van Braeckevelt herinnert zich hoe hij enkele maanden terug zelf op stap ging met de dienst. “Het afval wordt soms achteloos voor jullie voeten gegooid of achter jullie rug, maar toch maken jullie het verschil voor een proper Gent.”

De complimenten deden de medewerkers zichtbaar deugd. Straks spelen ze ook de hoofdrol in een nieuwe affichecampagne voor een proper Gent. Per wijk zullen er een 500 affiches bedeeld worden bij handelaars en bewoners.

Eddy Provoost (60) en Dirk Van Lommel (59) maken al twintig jaar deel uit van de veegploeg. Ze zijn er dus al bij van dag één. “Ik zou een boek kunnen schrijven over de verhalen die ik al die jaren heb meegemaakt. Sommige mensen tonen hun dankbaarheid. Dan krijgen we een colaatje of een watertje als we aan het werk zijn. Vooral de oudere generatie toont zijn appreciatie”, vertelt Eddy. Hij gaat dagelijks aan de slag om de wijk Muide-Meulestede en de Gentse parken proper te houden.

Meer zwerfvuil dan vroeger

Toch zijn niet al zijn ervaringen positief. “Ik heb het al meegemaakt dat mensen mij bedreigden dat ze me kapot gingen maken. Dat gebeurde toen ik een adres terugvond in een sluikstort en de daders ermee confronteerde. Toen ben ik moeten gaan lopen.” Ook Dirk Van Lommel, actief in de Bloemekenswijk, moest al eens gaan lopen voor zijn leven. “In één van mijn eerste jaren bij de veegdienst kregen we het aan de stok met enkele jongeren. Die maakten zich druk dat we zwerfvuil raapten. Volgens hen was dat eten voor de vogels. Op een bepaald moment trok één van hen een revolver. Toen zijn we maar snel weggereden. Uit schrik voor die mannen hebben we het incident nooit aangegeven bij de politie.” Dirk is opgetogen over de collegialiteit bij de veegdienst. “Het is een fijne job. Je komt veel in contact met de burger.” Al is zijn werk er niet gemakkelijker op geworden. “De straten liggen er vuiler bij dan vroeger vind ik persoonlijk. Ledeberg was meer dan 30 jaar mijn thuis, maar ik zou niet meer in die wijk willen wonen omdat er zoveel zwerfvuil is.”

Onder de 60 medewerkers van de veegdienst ook één vrouw: Tania Blancquaert. “Als enige vrouw sta ik mijn mannetje tussen mijn collega’s hoor. Meer zelfs, ik leg ze tussen mijn boterham (lacht). Het is jammer dat sommige mensen soms weinig respect tonen voor ons geleverde werk, maar gelukkig krijgen we ook heel wat appreciatie. Dat houdt ons gemotiveerd om onze stad proper te houden.”