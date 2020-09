Stedelijke musea kreunen onder coronacrisis, maar Gravensteen krijgt zwaarste klappen: 75% minder bezoekers Sabine Van Damme

29 september 2020

15u46 0 Gent Uiteraard heeft corona een zware impact gehad op de Gentse musea en de Historische Huizen. Maar al bij al valt het – gezien de gedwongen sluiting en het wegblijven van toeristen – nog mee. Gemiddeld haalden ze nog 60% van hun normale bezoekersaantal. Alleen het Gravensteen incasseert veel zwaardere klappen.

Het was Mieke Bouve (Open Vld) die de bezoekerscijfers van de musea opvroeg bij culuurschepen Sami Souguir. “Na de heropening op 18 mei zagen we een voorzichtige start, maar bij het begin van de zomervakantie is het bezoek aan de musea echt wel weer op gang gekomen. Er was dan nog een dip in de periode dat de mondmaskerplicht werd ingevoerd, maar daarna ging het terug vlot. We hebben als stad 45.000 euro geïnvesteerd in een communicatiecampagne, en door de vakantie in eigen land trokken heel wat Belgen op verkenning in de musea.”

Maar de internationale bezoekers vielen weg, en dat liet zich uiteraard voelen. “Toch behaalden de stedelijke musea nog gemiddeld 60% van de bezoekers, in vergelijking met de voorbije twee zomers. Het Design Museum Gent doet het zelfs beter, dankzij de tentoonstelling ‘Kleureyck’. Maar de stijging van 12 procent kan het verhoopte resultaat - dat werd vooropgesteld toen de coronacrisis nog niet was losgebarsten - niet inlossen. Het Gravensteen incasseert dan weer de zwaarste klappen. Daar zitten ze op slechts 25% van het normale bezoekersaantal. Onze stedelijke burcht lokt dan ook vooral buitenlandse toeristen.”