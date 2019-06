Starten de Gentse Feesten met een groot zangfeest aan de Reep? Erik De Troyer

17u19 3 Gent Officieel mag het pas volgende woensdag bekendgemaakt worden, maar per ongeluk werd zondag toch al een tipje van de sluier gelicht over het openingsevenement van de Gentse Feesten op vrijdag 19 juli.

Jan Hoozee, organisator van de Feesten bij Sint-Jacobs verklapte per ongeluk dat de opening zal plaatsvinden aan de opengelegde Reep, met het Gentse koor Allez Chantez. Dat is een organisatie van zo’n 750 Gentenaars van alle leeftijden die maandelijks samenkomen om te zingen in de Parnassuskerk.

“Ik heb het ergens gelezen dus zo’n geheim is dat nu ook weer niet. We hadden zelf ook een voorstel gedaan om een echte Gentse Feestenparade te organiseren, maar de stad had al plannen voor een eigen evenement”, zegt hij.

Schepen van feestelijkheden Annelies Storms (sp.a) wil niet reageren. “Alle Gentenaars zullen kunnen meedoen, maar wat we precies doen, verklappen we pas op de persconferentie van woensdag”, zegt ze.