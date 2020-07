Start zomereditie Film Fest Gent: gratis filmklassiekers kijken in openlucht Jill Dhondt

23 juli 2020

07u45 0 Gent Om bezoekers warm te maken voor het grote werk in oktober, organiseert Film Fest Gent deze zomer negen openluchtvertoningen. De eerste vijf vinden plaats op de Bijlokesite, en werden gisterenavond afgetrapt met de film Mad Max: Fury Road van George Miller. Vanop een grote tribune konden een kleine tweehonderd personen genieten van coronaproof cinema.

Film Fest Gent blaast een rustige zomer leven in met vijf filmavonden op de Bijlokesite en vier filmavonden in verschillende wijken in Gent eind augustus. Iedere avond gaat het om een andere film in openlucht. “Daarmee willen we dat mensen warmlopen voor het grote filmfestival in oktober”, zegt Wim De Witte, programmadirecteur van Film Fest Gent. “We blijven optimistisch dat we tegen dan zaalvertoningen kunnen organiseren. Intussen werden al een kleine zestig films bevestigd.”

De zomeredities doen filmfanaten weer goesting krijgen in cinema op groot scherm. Gisterenavond werd de reeks afgetrapt met een vertoning van Mad Max: Fury Road van George Miller. De komende vier avonden spelen Rear Window, The Untouchables, La Piscine en Moonrise Kingdom. “Rear Window is een duidelijke link naar de lockdown, La Piscine en Moonrise Kingdom naar zomerse taferelen. Last minute kozen we nog voor The Intouchables toen we hoorden dat Ennio Morricone overleden was.”

De bezoekers moeten met een mondmasker binnenkomen, maar mogen het afdoen eens de film start. Ze worden alleen of per twee een plaats toegewezen op de grote tribune, ongeacht met hoeveel personen ze gekomen zijn. Op die manier is er plaats voor voldoende afstand tussen tweehonderd personen. Voor je plaats neemt, kan je nog iets drinken in de bar of snacks kopen voor tijdens de film. Geen saaie versnaperingen maar wel popcorn, brownies en frisco’s in meerdere smaken.

“Op 18 september maken we het volledige programma voor oktober bekend”, zegt Wim net voor de film. “Wacht niet tot dan om naar de bioscopen te gaan want ze hebben het nodig.”