Start van zomerscholen in Gent: “De kinderen zitten niet de hele dag op een schoolbank naar de juf of meester te luisteren, maar gaan zelf aan de slag” Jill Dhondt

18 augustus 2020

18u48 2 Gent Dag twee van de zomerschool zit erop. In sneltempo zette de stad die op poten om kwetsbare kinderen te helpen hun leerachterstand in te halen. Tien dagen lang, net voor de start van het nieuwe schooljaar, worden ze begeleid door vrijwilligers op hun eigen school of in de buurt. Hoe ziet hun dag eruit? We namen een kijkje in de zomerschool verbonden aan basisschool de Tovertuin, die dinsdag naar het Industriemuseum trok.

De coronacrisis is voor niemand een pretje, zeker niet voor kwetsbare kinderen. Veel van hen waren niet of amper bereikbaar vorig schooljaar. Internettoegang, een stille leerplek of ondersteuning waren niet vanzelfsprekend. Daarom zette de stad Gent acht zomerscholen op poten om opgelopen leerschade te beperken aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Eén van de zomerscholen is verbonden aan basisschool de Tovertuin in de Bloemekenswijk. Daar werden dertig kinderen ingeschreven tussen de leeftijd van 8 en 12 jaar.

“Niet iedereen is elke dag aanwezig, hoewel we ons best doen daarvoor doen. Vandaag waren er 22 kinderen”, zegt Mandy Claeys (31). Normaal werkt ze als kleuteronderwijzeres voor de stad Gent, maar toen ze de oproep zag passeren om vrijwilliger te worden voor de zomerscholen twijfelde ze geen seconde. “Ik stond meteen achter het project. Kinderen steunen die het al moeilijk hebben, daar geef ik mijn vakantie graag voor op.”

Al doende leert men

Mandy vormt een team met vier andere begeleiders, stuk voor stuk vrijwilligers met een pedagogische achtergrond. Van de stad kregen ze een uitgebreid starterspakket met knutselmateriaal en tips, maar verder waren de begeleiders vrij om hun zomerschool naar eigen believen in te vullen. “Daardoor ziet elke dag er anders uit. Deels omdat we ingespeeld hebben op de interesses van de kinderen.”

Dinsdag werd de groep opgedeeld in twee delen: de ene deed een stadswandeling, de andere volgde een workshop drukken in het Industriemuseum. Maandag werkte de hele bende een dag in de ateliers op school. “De rode draad is steeds: op een speelse manier leren. De kinderen zitten niet de hele dag op een schoolbank naar de juf of meester te luisteren, maar gaan zelf aan de slag. Vandaag maakte een deel van de groep zelf een boekje, wat meer is dan knip- en plakwerk. Ze konden hun taal oefenen, meten, rekenen en samenwerken. We hopen ze de komende dagen mooie momenten te bezorgen, maar ook beter voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.”

De kinderen zijn zeer blij om elkaar terug te zien. Gisteren waren ze zodanig enthousiast, dat ik op het einde van de dag een rustmoment heb ingelast Mandy Claeys

De kinderen tonen trots hun boekje waar de ene een doodskop, en anderen een bodybuilder, een bloem en spiralen op tekenden. “Het voelt niet aan als school voor hen. Ze zijn zeer blij om elkaar terug te zien. Gisteren waren ze zodanig enthousiast, dat ik op het einde van de dag een rustmoment heb ingelast. Ze mochten neerliggen en hun ogen sluiten terwijl ik een rustgevend verhaal vertelde. Daarna waren ze helemaal zen.” (lacht)

Bergen verleggen

Het was een huzarenstukje om de klus geklaard te krijgen, maar schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) is toch tevreden met het resultaat. “Deze zomerscholen maken het verschil voor de deelnemende kinderen. Hier kunnen ze het Nederlands opfrissen en bepaalde leerstof bijwerken als voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Ik wil dan ook mijn oprechte waardering uitdrukken voor alle leerkrachten en vrijwilligers die dit voor en achter de schermen mogelijk maakten.” Een vervolg sluit de schepen niet uit. “Er wordt momenteel veel expertise opgebouwd en er is enthousiasme voor een vervolg, maar dat valt nog te bekijken met de scholen.”