Start van een hete gemeenteraad, betoging voor stadhuis, groen-raadslid daagt uit met Arafatsjaal Sabine Van Damme

20 januari 2020

19u12 0 Gent Om 19 uur is in het stadhuis de eerste echt hete gemeenteraad van deze legislatuur gestart. De meerderheidspartijen sp.a, Open Vld, Groen en CD&V raken het niet eens over een ‘inspiratiemissie’ naar Israël waar schepen Sofie Bracke (Open Vld) wil aan deelnemen. Voor het stadhuis betogen 120 mensen.

Blijkt dat Bracke die trip in het college liet goedkeuren zonder volledige info. Sp.a en groen zouden niet op de hoogte geweest zijn van de ware toedracht van de bedrijfsbezoeken. Met name het ‘detail’ dat ook bedrijven die een directe link met het Israëlisch leger hebben bezocht zullen worden, onbrak. Vooral Groen en sp.a willen niet meer dat het ‘stadsbestuur’ deelneemt aan zo’n missie, omdat je daarmee – bedoeld of onbedoeld – het Israëlisch regime in de Bezette Gebieden goedkeurt of minstens gedoogt. Bracke houdt nog steeds het been stijf en dus zal het straks op stemmen aankomen. Zelfs Guy Verhofstadt is opgetrommeld om mee te stemmen. Maar als sp.a en groen niet mee stemmen, zal Open Vld vermoedelijk geen meerderheid kunnen halen. Sp.a en groen zullen zich vermoedelijk onthouden. Zelfs dat is een gevaarlijk precedent, want als de meerderheidspartijen elkaar niet steunen in dit project, valt het te verwachten dat ook in de toekomst nog andere projecten in de problemen komen. Dan zijn ook de liberalen niet meer verplicht om mee te stemmen met hun coalitiepartners. Groen-raadslid Fourat Ben Chikha daagde vanavond op met een Arafatsjaal om de hals, ook wel gekend onder de naam Palestijnensjaal. Een niet-toevallig gekozen kledingstuk om zijn visie duidelijk te maken, waarmee hij meteen olie op het vuur giet, maar niemand sprak hem er tot hiertoe op aan. Buiten voor het stadhuis betogen om en bij de 120 mensen tegen de deelname van het stadsbestuur aan die Israël-missie. De druk op Open Vld en Sofie Bracke in het bijzonder is dus hoog.