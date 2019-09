Stappers even baas in ‘t Kuipke Erik De Troyer

22 september 2019

Geen Ilyo Keisse of Kenny De Ketele die vandaag rondjes draaiden in het Kuipke maar wel...wandelaars. De Alpro Urban Walk voegde de mythische wielertempel toe aan haar parcours. De piste van 166 meter is maar een klein deeltje van de wandeltocht maar weinigen konden weerstaan aan de verleiding om de helling van de piste eens uit te testen. En dan komt men al snel tot de enige mogelijke conclusie: te steil. Vaste stem van de Zesdaagse Denis Herman zorgde voor commentaar bij heel het spektakel. De route van 10 kilometer loodste de stappers verder door oa de Minardschouwburg, De Hopduvel, Kunstencentrum Vooruit, Zwembad Van Eyck, het Groot Vleeshuis en het NTGent.