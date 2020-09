Stank van rotte vis is storend maar niet schadelijk: “Even geduld en houd ondertussen ramen gesloten” Didier Verbaere

17 september 2020

14u14 4 Mariakerke In Mariakerke hing donderdagnamiddag een penetrante geur van rotte vis na een lek in het chemisch havenbedrijf Taminco. De geur is hinderlijk maar niet schadelijk voor de gezondheid.

“Het lek ontstond rond 13.15 uur maar werd snel intern gedicht. De geur is bij momenten hinderlijk en de wolk verspreidt zich richting Mariakerke door de noordoostenwind. Maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid", zegt Alisa Coessens van de brandweerzone Centrum. De brandweer ging ter plaatse. “Metingen uitvoeren bleek niet mogelijk gezien de lage concentraties. Het is een kwestie van tijd en wind eer de geur verdwijnt. Wie toch last heeft, vragen we om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten."