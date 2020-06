Standbeeld Leopold II nog maar eens beklad, nu naar aanleiding van dood George Floyd in Verenigde Staten Sabine Van Damme

02 juni 2020

15u34 4 Gent Het standbeeld van Koning Leopold II vlakbij het Zuidpark is nog maar eens beklad. Het is een tijdlang de gewoonte geweest om het beeld met rode verf te overgieten, maar nu is de buste ook gekneveld. Op het doek dat over het hoofd is gehangen staat ‘I can’t breathe’, de laatste woorden van George Floyd, de zwarte man die in Amerika door bruut politiegeweld om het leven kwam.

In oktober en november 2018 werd het beeld aan de Gustaaf Callierlaan meermaals beklad, de ene keer al erger dan de andere. In juli 2019 was het weer prijs. Activisten wilden dat het beeld van de omstreden koning zou worden weggehaald, net als alle verwijzingen naar hem in bijvoorbeeld straatnamen, allemaal omwille van zijn bloederige bewind in Congo. Het beeld werd niet weggehaald, de stad zette wel een bordje met duiding in het parkje: “Het stadsbestuur betreurt de vele Congolese slachtoffers die zijn omgekomen ten tijde van de Vrijstaat”.

Protest in Gent

Sindsdien werd het beeld met rust gelaten. Tot nu dus. Aanleiding van het huidige vandalisme is duidelijk de dood van een zwarte man in Amerika. George Floyd stierf omdat een politieman minutenlang met zijn knie op Floyds hals zat, en zijn smeekbede ‘I can't breathe’ straal negeerde. Momenteel zijn er rellen in meerdere staten van Amerika, en ook in vele andere landen wordt geprotesteerd tegen politiegeweld. Dat gebeurde maandag ook in Gent, waar een kleine 500 mensen samenkwamen op het Sint-Pietersplein. Dat was officieel niet toegelaten, maar omdat alles ordentelijk verliep, iedereen mondmaskers droeg en afstand hield, werd niet ingegrepen.

Of het besmeuren van het beeld van Leopold II een uitloper is van die actie is niet duidelijk. Het beeld kreeg een doek over het hoofd met de tekst ‘I can't breathe’ en rode verf. Ook over de rest van het beeld en de sokkel werd rode verf uitgekieperd.