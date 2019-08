Standaertsite wint provinciale architectuurprijs (maar moet hem wel delen)

Erik De Troyer

28 augustus 2019

18u21 0 Gent De Standaertsite in Ledeberg heeft de provinciale architectuurprijs gewonnen. Het thema dit jaar was ‘Herbestemming en/of herinrichting van historisch erfgoed’.

De Standaertsite was tot enkele jaren geleden het terrein van een doe-het-zelfzaak. Die ging in 2012 failliet en dus werd met de buurt nagedacht over wat er op die plek mogelijk is. Het werd een ontmoetingsplaats voor de buurt met een boerenmarkt, een fietsatelier, enzovoort. Sinds vorig jaar is de officiële naam voor de Standaertsite ‘De Broederij’.

Uitzonderlijk zijn er dit jaar twee winnaars van de prijs. Ledeberg moet de prijs delen met de Aalsterse bibliotheek Utopia. De eerste prijs was normaal gezien goed voor 5.000 euro en de tweede voor 2.500 euro. Door de ex aequo krijgen beide projecten nu 3.750 euro.