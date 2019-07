Standaard Boekhandel aan het Sint-Baafsplein sluit de deuren wegens huur te duur Jeffrey Dujardin

01 juli 2019

17u30 0

Na 85 jaar sluit de Gentse ‘Standaard Boekhandel’ aan het Sint-Baafsplein. Een nieuw en duurder huurcontract bleek niet haalbaar te zijn. Zaterdag 6 juli is de laatste kans om een boek te kopen in het bekende hoekpand. “Het is een spijtige zaak”, zegt marketingverantwoordelijke Julie Stordiau. “We hadden het liever anders gezien. Maar er is een nieuw huurcontract met nieuwe, duurdere voorwaarden die voor ons niet haalbaar zijn.”

Er zijn wel nog altijd andere winkels waar je terecht kan voor je boeken, zoals aan de Kouter. “Mocht je een oogje hebben op één van onze medewerkers aan het Sint-Baafsplein, geen nood. Zij worden ingezet op de Kouter”, zegt ze met een knipoog.