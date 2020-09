STAM-tegels verhuizen, en worden raamdecoratie, kelderdeur of leuk ornament Sabine Van Damme

05 september 2020

14u59 1 Gent De grote luchtfoto van Gent, dé blikvanger van het STAM, is verouderd en wordt vervangen. Half november ligt het nieuwe Gent in het museum, maar de oude fototegels belanden niet in de vuilnisbak. Ze werden De grote luchtfoto van Gent, dé blikvanger van het STAM, is verouderd en wordt vervangen. Half november ligt het nieuwe Gent in het museum, maar de oude fototegels belanden niet in de vuilnisbak. Ze werden geveild – goed voor een opbrengst van meer dan 50.000 euro – en verhuizen nu naar hun nieuwe eigenaars. Die hebben er allerlei plannen mee.

Eén vierkante meter groot is één STAM-tegel, en die weegt 80 kilo. De tegels zijn van glas, maar zijn wel stevig. Ze kunnen een druk van 500 kilo aan. Sinds de opening van het STAM in oktober 2010 liepen meer dan 750.000 mensen uit meerdere landen over de gigantische luchtfoto van Gent, verdeeld over 300 tegels. Bij een veiling werden 204 van die tegels verkocht aan variabele prijzen, aan 114 mensen. De tegels die het verst verhuizen gaan naar Hasselt. De Dampoort-tegel bracht het meest op, liefst 5.684 euro. Eén persoon kocht zelfs 20 tegels.

“Wat blijft liggen, zijn vooral grijze tegels, met niks op”, zegt Peter Vanbesien, die zich bezig houdt met de verdeling van de geveilde stuks. “Die lagen aan de rand van de zaal. Al zijn er ook mensen die specifiek die tegels kopen, om ze zelf creatief mee aan de slag te gaan. Bij elke tegel hoort ook een lichtbak, die hier in het museum onder de foto lag. Die krijgen de kopers ook mee. Wat er met de overblijvende tegels zal gebeuren staat nog niet vast, mogelijks komt er nog een extra verkoopmoment.” (Lees verder onder de foto)

Vandaag, morgen en ook nog volgende week haalden de kopers hun tegels op. Bart Van Beversluys en zijn zoon Gaetan uit Drongen bijvoorbeeld, kwamen 4 stuks ophalen. “We hebben de tegel van onze eigen straat gekocht, de Antoon Catriestraat”, vertelt Bart. “Ik heb nogal een rare indeling in mijn huis, midden in mijn living ligt de doorgang naar de kelder. Daar ga ik die tegel op leggen. Gaetan wilde een tegel van Zwijnaarde, omdat hij het beeld mooi vond van compositie. Hij gaat die tegen het raam hangen, met natuurlijk licht dus. En dan hebben we ook een stukje havengebied en een grijze tegel gekocht. Waarom? Ik was aanwezig bij de opening van het STAM en dat is blijven hangen. Toen ik hoorde dat de tegels geveild zouden worden, wilde ik wel een stukje. Vandaar dus. Niet dat ik zwaar heb doorgeboden. De duurste tegel heb ik 260 euro betaald.”

De nieuwe luchtfoto van Gent, nu mét de Ghelamco Arena, de Stadshal en tal van andere realisaties, is klaar en wordt momenteel op de nieuwe tegels gedrukt. Die zullen moderner zijn dan de vorige, en met LED-verlichting werken. Half november ongeveer zou alles klaar moeten zijn.