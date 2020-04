STAM organiseert virtuele wandelingen door Gentse Wereldtentoonstelling van 1913 Jill Dhondt

02 april 2020

14u30 2 Gent Zin in een niet-essentiële verplaatsing door de stad? Het STAM is uw ‘partner in crime’. Zo heeft het museum een virtuele wandeling gedeeld van de Gentse wereldtentoonstelling van 1913. Het is één van de online expo’s die thuisblijvers vanuit hun eigen zetel kunnen ontdekken.

De Gentse wereldtentoonstelling van 1913 vond plaats in de Sint-Pietersaalstwijk achter het Sint-Pietersstation en in het Citadelpark. De meeste paleizen waren tijdelijk, en werden na de expo afgebroken. Het STAM reconstrueerde de volledige tentoonstelling aan de hand van foto’s en historische bouwplannen uit het Stadsarchief en de Universiteitsbibliotheek. Dat deden ze in 2013 voor een tentoonstelling over wat er vandaag nog rechtstaat van alle wereldtentoonstelling. Zeven jaar later heeft het museum de reconstructie online gezet, zodat gebruikers vanuit hun eigen zetel kunnen ronddwalen op de site.

De reconstructie van de wereldexpo is één van de populairste tentoonstellingen dat het museum momenteel online aanbiedt. “Het is gek om te zien hoe Gent er toen uitzag, en hoe het vandaag oogt”, zegt Frederik Verstraete van het STAM. “Het is een ideale manier om je gedachten te verzetten, in deze vreemde tijden.”

De digi-expo’s van het STAM zijn gratis raadpleegbaar op de website.