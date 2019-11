STAM gaat ondergronds: van skeletten tot bunkers, van wormen tot ratten Sabine Van Damme

20 november 2019

17u13 4 Gent Komend weekend start een nieuwe, tijdelijke tentoonstelling in het STAM. Ondergronds, heet die, en dat vat meteen samen waar het over gaat. Letterlijk alles uit de ondergrond. Dat blijft overigens niet beperkt tot alleen Gent. Zo staat er bijvoorbeeld een opmerkelijke maquette van de ondergrond van Parijs.

De vorige tijdelijke tentoonstelling in het STAM, het Museum van de Misdaad, was niet geschikt voor kinderogen. De nieuwe, over de ondergrond, is dat des te meer. Het STAM liet het gerenommeerde Studio Orka zelfs los in de zalen, om de tentoonstelling ook voor kinderen aantrekkelijk te maken. Dat resulteerde onder meer in een geweldige ‘ondergrondse’ gang waar het leven van de rat, de mier, de mol en de worm uit de doeken gedaan wordt. Er is ook een speurtocht waarvoor in elke zaal een antwoord verborgen ligt. Wie het codewoord vindt, wordt ambassadeur van de ondergrond. (Lees verder onder de foto)

Maar het overgrote deel van de tentoonstelling is uiteraard voor volwassenen bedoeld. Ondergronds wordt daarbij heel ruim bekeken. “Er is zelfs een stukje over underground-muziek”, lacht Anja Hellebaut, zelf een fan. “De mens heeft een vreemde relatie met de ondergrond. Enerzijds zijn we er bang voor, denk maar aan heel wat griezelfilms waarin de ondergrond een duistere rol speelt. Anderzijds vertrouwen we er onze doden en onze schatten aan toe.”

Opmerkelijke vondsten

Hoe dat nu juist zit met die ondergrond, dat wordt in meerdere zalen uit de doeken gedaan. Zo zijn er geweldige computerbeelden van hoe Gent eruit zag, 250.000 jaar geleden, 125.000 jaar geleden en 10.000 jaar geleden. “Daarop zie je dat deze streek eerst een heel waterrijk gebied was, wat daarna geëvolueerd is naar bosrijk gebied”, zegt Hellebaut. “Heel wat grond is weggespoeld doorheen de eeuwen. Eigenlijk is de Blandijnberg in Gent de enige getuige waar al die grondlagen nog in terug te vinden zijn.” (Lees verder onder de foto)

Opmerkelijke vondsten uit de ondergrond zijn er ook. Zo ligt er een gewei van een eland, dat is gevonden bij het uitgraven van de parking Vrijdagmarkt. En er is ook Vulferus. Dat is een man die – volgens de steen die onder zijn schedel lag – overleed op 10 februari 1013. Zijn skelet werd teruggevonden bij het uitgraven van de parking onder het Sint-Pietersplein. “Op de onderzijde van de steen die onder zijn hoofd lag stond: “Als je me ook ziet, dan smeek ik je om me te laten rusten”, zegt Hellebaut. “Dat is dus duidelijk niet gebeurd. Maar deze steen toont alweer een vreemde fascinatie voor die ondergrond aan. Hoewel deze man begraven werd, achtte men het nodig om een boodschap met hem mee te geven.” (Lees verder onder de foto)

Ook te zien: riolenstelsel, hoe die tot stand kwamen, hoe ze onderhouden worden, en wat het afval dat we achteloos op straat smijten doet met een riool. Bunkers, en andere vlucht-oorden voor mensen in nood. Bouwwerken, en hoe de ondergrond bepaalt hoe diep funderingen moeten gestoken worden. “Waar eigenlijk weinig mensen bij stilstaan, is dat wij hier geen gesteenten zoals marmer in de grond zitten hebben”, vertelt Hellebaut. “Het heeft ons genoodzaakt om bakstenen uit te vinden. Maar het betekent ook dat voor al die klassieke bouwwerken massa’s gesteenten van elders naar onze streken zijn aangevoerd.”

Ondergronds loopt van 22 november tot 22 september 2020 in het STAM, maar via een aparte toegangsdeur. Tickets: 8 euro, en 2 euro voor -26-jarigen. Alle info: www.stamgent.be.