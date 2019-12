Stakingsdreiging UZ is voorlopig afgewend Erik De Troyer

09 december 2019

11u28 12 Gent De vakbonden van het UZ in Gent dreigden met een staking maar die is na ultiem overleg vanmorgen afgewend. Het UZ moet 4,6 miljoen euro besparen en de directie en vakbonden zitten daar al maanden over samen. Een aantal forse maatregelen vielen niet goed waarna het ACV en het ACOD een stakingsaanvraag indienden. Na het overleg lijkt er de komende anderhalve maand geen staking meer aan te komen.

De directie plande om borstvoedingsverlof te beperken en ook de halve dag verlof voor de Gentse Feesten te schrappen. Bovendien zouden langdurig zieken minder loon krijgen. In plaats van 100% uitbetaling zou dat naar 60% gaan. De vakbonden dienden een stakingsaanvraag in waardoor het ziekenhuis riskeerde om voor onbepaalde tijd op zondagsdienst te draaien.

“We hebben vanmorgen overlegd. Daar is beslist dat de besparingsmaatregelen worden opgeschort. Wij hebben ook onze stakingsaanvraag opgeschort. We gaan nu snel aan tafel zitten om toch betere besparingen te vinden dan diegene die voorgesteld waren door de directie”, zegt Yves Derycke van het ACOD. Morgen starten de onderhandelingen op. Tegen eind januari moet er resultaat zijn.

Het UZ verduidelijkt. “De bedoeling is dat de vakbonden in het sociaal overleg mee zoeken naar een compromis voor het besparingsbudget van 4,6 miljoen euro. Tegenvoorstellen zijn mogelijk, maar we moeten wel het budget handhaven. Die voorstellen zullen dan samen besproken worden.”