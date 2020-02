Stadsvisser Christian: “In alle Gentse binnenwateren zitten mooie vissen” Erik De Troyer

07 februari 2020

17u45 10 Gent Door het openleggen van de Reep hebben we er in Gent al meer dan een jaar een mooie lap water bij. Christian Montballiu (72) staat er nu zelfs te vissen. Een wat ongewoon zicht maar er zijn steeds meer stadsvissers.

“Ik ben vijf jaar geleden naar Gent komen wonen en heb hier heel wat mooie plekken ontdekt waar men kan vissen. Meestal vis ik aan de Coupure. Er zitten ook best grote vissen in de Gentse binnenwateren. Ik denk aan karpers, brasems, snoekbaarzen. Hier aan de Reep zijn het meestal kleine bliekjes. Eigenlijk zit heel de stad vol met mooie vissen. Ik gooi alles terug het water in na het vangen”, zegt hij.

“De beste plekjes om te vissen in Gent? De Coupure is de beste plek. Ook de Ajuinlei is zeer aangenaam al komen er veel bootjes langs. De Reep is zeer leuk hoewel hier vooral kleine vissen zitten. Grote vissen zijn te vinden net voorbij de sluis aan Portus Ganda”, zegt hij.