Stadsschool Melopee spoelt uitstel verhuis door met muzikale namiddag: “We blijven niet bij de pakken zitten” Yannick De Spiegeleir

25 oktober 2019

12u14 0 Gent Normaal stond vrijdag de feestelijke opening van de nieuwe stadsschool Melopee aan de Oude Dokken gepland. Een waterlek besliste er anders over. De verhuis van de Muzische leerThuis is met enkele maanden uitgesteld. De leerlingen en leerkrachten lieten het niet aan hun hart komen en organiseerden een muzikale namiddag in Sint-Amandsberg.

We willen met een goed gevoel de herfstvakantie ingaan en daarom organiseren we deze muzikale namiddag. “Ook op de Titanic hielden ze er de moed in met muziek”, grapt Bart Devaere, directeur van Melopee. Hij nodigde een bont gezelschap muzikanten uit. Het strijkkwartet Kirke dat eerder samenwerkte met dEUS kwam enkele liedjes spelen, net als de Wit-Russische pianist Timur Sergeyenia. Fiere ouders luisterden trots naar een liedje dat de leerlingen brachten.

“Na het droevige nieuws van vorige week (toen het waterlek in de nieuwe stadsschool aan het licht kwam, red.) wilden we niet bij de pakken blijven zitten. Ons schoolteam heeft sterk gereageerd, net als alle diensten die deze week met man en macht aan de slag waren in de scholen”, zegt Devaere.

Verhuis over enkele maanden

Intussen is duidelijk dat de verhuis van Sint-Amandsberg naar de Oude Dokken zeker nog enkele maanden in beslag zal nemen. “Het voordeel zal nu wel zijn dat de laatste aannemer het gebouw zal verlaten hebben als wij er onze intrek nemen”, blijft Devaere positief.

De voorbije dagen zijn alle aannemers langsgekomen om hun onderdeel van het gebouw te controleren. Branddetectoren, plafonds, pleisterwerk, lichtelementen, sensoren, ... alles werd en wordt nog verder geïnspecteerd op waterschade. De hoofdaannemer bundelt de bevindingen in een rapport voor de verzekeringsmaatschappijen. Deze controle zal nog enkele werkdagen in beslag nemen.

Sporthal opnieuw open

Op basis van het rapport van de hoofdaannemer moet een financiële inschatting gemaakt worden van de herstelkosten. Pas na goedkeuring door de verschillende verzekeringen kunnen die werken starten. Er wordt verwacht dat dit proces enkele weken tot maanden in beslag kan nemen. Tot zolang worden er in het gebouw dus geen herstelwerken uitgevoerd.

Het kinderdagverblijf op het gelijkvloers ging afgelopen maandag opnieuw open. Deze ruimte kende weinig tot geen schade, waardoor die verdieping door de bevoegde instanties veilig werd verklaard. De activiteiten in de sporthal werden deze week afgelast, maar aangezien de schade beperkt was, gaan de deuren vandaag, op vrijdag 25 oktober, om 16 uur weer open.