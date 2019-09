Stadspersoneel voortaan stijlvol én duurzaam Sabine Van Damme

17 september 2019

17u48 2 Gent Het stadhuispersoneel is in het nieuw gestoken, en daarbij is veel aandacht gegaan naar duurzaamheid. De dienst protocol is immers het uithangbord van de stad.

De twaalf medewerkers die in het stadhuis actief zijn aan de balie en voor de begeleiding van huwelijken en andere ceremonies, hebben nieuwe kledij. Niet dat ze gezellig samen gaan shoppen zijn, de stad heeft hun uniform nauwkeurig uitgezocht, met veel oog voor duurzaamheid. Hun kostuums werden op maat gemaakt door het Nederlandse Dutch Spirit, een bedrijf gespecialiseerd in duurzame mode. De pakken zijn gemaakt uit merinoswol, de hemden uit biokatoen. Snijafval werd gebruikt voor kleinere stukken als dassen en gilets.

“Er zijn meer dan 1.000 heuglijke gebeurtenissen per jaar waar de menen van de dienst protocol met veel stijl en professionaliteit aan meewerken”, zegt schepen Mieke Van Hecke. “Ik vind het dan ook niet meer dan normaal dat we als Stad onze medewerkers van mooie, stijlvolle kledij voorzien. Kledij die uiteraard ook duurzaam is, want als Stad geven we graag het voorbeeld. Practice what you preach.” Opvallend detail: in de binnenvoering van de kledij zijn uittreksel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens afgedruk. De nieuwe kledij moet twee jaar meegaan.