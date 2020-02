Stadspersoneel moet meer met de trein op dienstverplaatsing, ook naar het buitenland Sabine Van Damme

07 februari 2020

12u24 0 Gent Als stadspersoneel op dienstreis moet naar het buitenland, zal dat voortaan veel meer met de trein gebeuren, zeker voor verplaatsingen die maximaal een werkdag in beslag nemen. Dat moet helpen om de stad tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

De nieuwe vuistregel is dat stadsmedewerkers kiezen voor de trein wanneer de bestemming in maximaal één werkdag per spoor bereikbaar is. Voor bestemmingen die meer reistijd vergen, kan de medewerker zelf kiezen tussen de (nacht)trein of het vliegtuig. “Gent wil een klimaatneutrale stad zijn”, zegt personeelsschepen Bram Van Braeckevelt. “Daarom is het belangrijk om ons duurzaam te verplaatsen, ook voor dienstreizen. De impact van de luchtvaart op ons milieu is gekend. Vanaf nu geldt dus: als we reizen, reizen we zo duurzaam mogelijk.’

De wijziging komt er na een analyse van internationale, meerdaagse dienstreizen in de periode 2013-2018. Het gaat in totaal over 740 verplaatsingen naar een tweehonderdtal bestemmingen. Meer dan de helft daarvan gaat richting een buurland. Amsterdam, Londen, Barcelona, Utrecht, Berlijn en Parijs zijn de meest bereisde bestemmingen. Vandaag wordt voor 35% van de meerdaagse buitenlandse dienstreizen de trein genomen. Dat cijfer moet dus omhoog.