Stadsgids duidt waterput aan Achtersikkel aan als mogelijke vindplaats van De Rechtvaardige Rechters, maar ook daar werd niets aangetroffen Sabine Van Damme

14 november 2019

15u50 14 Gent Nadat vorig jaar al de Kalandeberg werd opengelegd op zoek naar het verdwenen paneel van het Lam Gods, werd donderdag ook gezocht in een waterput aan de Achtersikkel, vlakbij de kathedraal. Stadsgids Dirk Van Nieuwenhuyze kwam met een theorie op de proppen, die net als de Kalandeberg-theorie gebaseerd is op de nooit verstuurde veertiende brief van Arsène Goedertier. De federale politie zocht, maar vond niks.

De ‘Stoutmoedige Diefte’ van twee panelen van het Lam Gods-retabel in 1934 blijft tot de verbeelding spreken. Vooral het nog steeds vermiste paneel De Rechtvaardige Rechters blijft amateur-speurders bezighouden. Dit keer was het Stadsgids Dirk Van Nieuwenhyze die een mogelijke vindplaats aanduidde: de waterput van de Achtersikkel in de Biezekapelstraat, vlakbij de kathedraal. “Mijn theorie baseerde ik enerzijds op de verklaring van de vrouw van de vermoedelijke dief, Arsène Goedertier”, zegt hij. “Zij vertelde dat haar man gezegd had dat hij het paneel zou zoeken ‘rond’ de kathedraal. Anderzijds stonden er ook hints in de veertiende afpersingsbrief. Die veertiende brief, handgeschreven en niet verstuurd, werd in het huis van de vermoedelijke dief in Wetteren gevonden in 1934. Die brief bevatte enkele woorden zoals jean, oiseau, arte, nina en daarnaast waren ook een moeilijk te lezen woord (of bewuste hint) dat begon met ‘Er…’ en het cijfer 152.”

Onwaarschijnlijke plaats

Het is dezelfde passage waarnaar ook verwezen wordt in het boek van Marc De Bel. Toen was ‘152’ de afstand waarop het paneel moest gezocht worden, 152 meter van de kathedraal, op de Kalandeberg. Daar zat het dus niet. Volgens Van Nieuwenhuyze slaat ‘oiseau’ op de Napoleon-arend die op de waterpomp op de Zandberg staat, en ‘jean’ op de Rue Saint-Jean die tot rond 1900 tussen het IBIS-hotel en het Belfort liep. Het kan ook een verwijzing zijn naar de Sint-Baafskathedraal die in de middeleeuwen l’église Saint-Jean heette. ‘Arte’ kan slaan op het Arteveldegebouw op de hoek van de Belfortstraat en de Hoogpoort. “Als je van die drie locaties ‘152’ – het vermelde cijfer in de brief – stappen zet kom je terecht op de Achtersikkel in de Biezekapelstraat”, zegt Van Nieuwenhuyse. Het verhaal van Reinaert De Vos die een schat in een put verstopte leidde hem naar de waterput. Ook daarvoor vindt hij aanwijzingen in de brief van Arsène Goedertier.

“Een waterput lijkt onwaarschijnlijk voor het verbergen van een kunstwerk door een kunstliefhebber, want dat was Arsène Goedertier”, beseft Van Nieuwenhuyse zelf ook. “Maar misschien stond de put toen kurkdroog? Misschien was het paneel vakkundig ingepakt? En de dief heeft nooit gedacht dat het paneel zo lang verstopt zou blijven.

Grondig onderzocht

De federale politie vond de theorie van Van Nieuwenhuyse blijkbaar interessant genoeg om ze grondig te onderzoeken. Ook het parket wilde dat. Eind augustus vond in alle stilte een eerste discreet onderzoek plaats in de put. De Federale Politie gebruikte daarvoor onderwatercamera’s door het Technical Support Team van Zeebrugge. Toen werd gepeild naar de bodem en werd niets gevonden. Het team vond evenwel dat een dredging van de waterput en onderzoek van het puin nodig was om alles uit te sluiten. Dat gebeurde donderdag, door een gespecialiseerd team van de Civiele Bescherming uit Brasschaat. Eerst werd de waterput met een dompelpomp leeggetrokken en nadien daalde iemand van de Civiele Bescherming in de put af. Hij vond een houten deksel, houten planken, delen van een houten stoel, een metalen kookpan en geldstukken… maar dus niet het paneel van de Rechtvaardige Rechters.