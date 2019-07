Stadsfotograaf Patrick Henry biedt venster op Gent met expo in Sint-Pietersabdij Yannick De Spiegeleir

10 juli 2019

20u00 0 Gent In de Sint-Pietersabdij opent op donderdag 11 juli de fototentoonstelling ‘Over Gent’ met het werk van Patrick Henry, tot voor kort Gents stadsfotograaf. In 120 beelden biedt de unieke expo een brede kijk op de stad en haar inwoners. “Ik ben ongelooflijk blij dat ik van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken”, zegt Henry.

De afbraak van het Rabot, het openleggen van de Reep of de bouw van de Ghelamco Arena. Noem een belangrijke gebeurtenis in de recente geschiedenis van de stad Gent en Patrick Henry was op de afspraak als fotograaf.

Al gaat zijn fotografisch werk verder dan die ijkpunten. Zo springen ook andere beelden in het oog zoals een koppel dat een selfie van zichzelf neemt met de massa op de achtergrond tijdens de Gentse Feesten of een eekhoorn op een boom in stadsboerderij De Campagne. Met zijn geoefend oog lag Patrick steeds op de loer om een beeld vast te leggen waar je naar kan blijven kijken. Ook het spel van licht, schaduw en weerspiegelingen keert geregeld terug in het werk van de stadsfotograaf.

De beelden van Patrick vormen een tijdsdocument van wat Gent was en is met de afbraak van het Ottenstadion in Gentbrugge en de opbouw van de Ghelamco Arena of de evolutie die verschillende Gentse wijken de afgelopen jaren ondergingen zoals de Oude Dokken, de ARBED-site of de Brugse Poort. “Door de nieuwe parkjes en speeltuinen leeft die buurt op.”

Patje

Nochtans leek Patrick Henry, Patje voor de vrienden en collega’s, niet voorbestemd om fotograaf te worden. In 1973 ging hij aan de slag in de Sint-Pietersabdij, toen nog Kunsthal Gent, als tentoonstellingsbouwer. Al gauw kon hij zijn passie voor compositie en beeld kwijt in zijn ontluikende interesse voor fotografie. Hij volgde avondschool en deed mee aan fotowedstrijden. In de jaren ‘80 en ‘90 deden steeds meer diensten een beroep op hem en werkte hij ook voor andere projecten als freelance fotograaf. Pas in 2006 ging hij officieel aan de slag als stadsfotograaf met de opdracht om de veranderende stad op beeld vast te leggen en te documenteren.

Ook de Gentse Feesten vormen een rode draad door zijn werk. Iedere dag dertig foto’s aanleveren voor de Gentse Feesten website, Patrick nam het allemaal met evenveel enthousiasme aan. “Als ik goed kan schatten heb ik meer dan 200.000 beelden gemaakt, daarom was een selectie maken voor deze tentoonstelling een hele opgave. Dat de expo in de Sint-Pietersabdij loopt, de plek waar ik als jonge snaak gestart ben, is voor mij de kers op de taart. De cirkel is rond.”

De tentoonstelling loopt van donderdag 11 juli tot en met 11 augustus in de Sint-Pietersabdij. De tentoonstelling is gratis voor Gentenaars elke zondag van 10 tot 13 uur én tijdens de Gentse Feesten. Op zondag 14 juli 2019 tussen 11 en 13 uur wandelt Patrick door zijn eigen tentoonstelling en vertelt het verhaal achter de beelden.